UŽIVO! PREDSEDNIK VUČIĆ IZ BUDIMPEŠTE: Dobrim natalitetom pobeđujete sve! Znamo našu poziciju, nemojte to objašnjavati principima

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, nalazi se u Budimpešti, inače u poseti Mađarskoj gde je danas održao glavno izlaganje na demografskom samitu u Budimpešti.

Vučić je rekao da je važno da uradimo sve što možemo da podignemo natalitet u Srbiji.

- Bez obzira na stopu mortaliteta, dobrim natalitetom pobeđujete sve - rekao je Vučić i dodao da će mere biti predstavljenje u narednih mesec dana.

Predsednik Srbije je rekao da se nada da će uskoro imati priliku da ugosti i predsednika Poljske, te da će uputiti još neke pozive.

- Biće još poseta iz centralne Evrope. Verujem da je to za razvoj Srbije od velikog značaja - rekao je Vučić.

foto: Printscreen/Pink TV

Upitan o situaciji na severu Kosova, on je naveo da je zabrinut za napade na Srbe, ali da je to pitanje za NATO i Kfor.

- Bude li fizičkog napada kao 2004. godine, to se neće dogoditi. Očekujem hitan sastanak upravljačkog tima za pitanje Zajednice srpskih opština - kaže Vučić.

Prema njegovim rečima, kada dođe do stvarnog ispunjavanja Briselskog sporazuma onda se pribegava hapšenju.

- Oni traže srpske agente po šumama, kriju se, plaše se svakog drveta. Oni sve to mogu, a kada dođe do stvarnog ispunjenja Briselskog sporazuma, e onda ćemo da hapsimo, eto o kakvom licemerju se ovde govori. Od Kurtija ništa drugo nisam očekivao - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da se niko ne plaši nečijih reči i knjiga i da Srbija mora biti znatno iznad toga.

foto: Printscreen/Pink TV

- Kako to da je samoopredeljenje suština slobode za sve, osim za Srbe? To je moje pitanje za sve? Kako Srbi nemaju isto pravo? Sve što je vama dovoljeno, što je vrhunac slobodarske misli, nama nije. Znamo da smo mali, da su protiv nas velike sile. Znamo našu poziciju, samo nemojte to da nam obašnjavate principima - kaže Vučić.

Jedan evropski državnik mi je rekao: "Aleksandre ti si u pravu, ali si dovoljno pragmatičan da znaš kako moraš da nastaviš dalje".

Govoreći o povlačenju nacrta Zakona o MUP-u iz procedure, predsednik je rekao da je to urađeno na njegov zahtev jer je ostalo još šest meseci do izbora i ne želim da se donose tako važni zakoni.

(Kurir.rs)