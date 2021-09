MINISTAR STEFANOVIĆ O PSOVANJU MAJKE PREDSEDNIKU: Đilas preko Vidojkovića otvoreno fizički preti predsedniku Vučiću

BEOGRAD - Najgore uličarske psovke i pretnje koje je Marko Vidojković uputio predsedniku Aleksandru Vučiću nisu nikakav njegov napad besa, a kamoli sloboda izražavanja. One su poslednji korak pred fizički napad na šefa države i njegovu porodicu. To nije nikakav incident, nego je samo u nekoliko reči izgovorena cela politika Dragana Đilasa, njegove partije i njegovih saveznika, poručio je ministar odbrane Nebojša Stefanović.

Sve što su oduvek imali da ponude Srbiji i njenom narodu izgovorio je Marko Vidojković javno, preko Đilasovog medija i uz njegovu podršku. A to su najgore psovke i najteže uvrede. Samo to su u stanju da smisle i da ponude, preostalo im je samo još da fizički napadaju predsednika Vučića, a i to najavljuju.

Još gore od Vidojkovićevih psovki i uvreda u kojima je izrečena sva politika Dragana Đilasa jeste ćutanje svih onih kojima je obaveza da spreče i osude ovakvo trovanje javnosti. Ko će od međunarodnih organizacija koje ne propuštaju priliku da se žale na nekakvo ugrožavanje slobode izražavanja sada da osudi ovakve nečuvene uvrede i pretnje na račun šefa države, u kojima se sramotno psuje čak i njegova majka? Gde su domaće organizacije koje kobajagi brinu o medijskim slobodama da žigošu ovakvo uličarsko i nasilničko ponašanje?

Neka ne pokušavaju da nađu opravdanje za ovakve napade. Ovo nije pitanje nikakve slobode jednog kobajagi umetnika, ovo je najjasnija politička poruka Dragana Đilasa, njegove partije i njegovog medijskog koncerna upućena predsedniku Republike i to je poslednji korak ka fizičkom napadu. To moraju da imaju u vidu i sve institucije koje su dužne da zaštite građane, a pre svega predsednika Vučića, kome je ovim izrečena najotvorenija pretnja.”

Kurir.rs