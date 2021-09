NOVI NAPADI I PSOVKE UPUĆENE PREDSEDNIKU SRBIJE ALEKSANDRU VUČIĆU: Gosti Usijanja Sandra Božić i Jelena Vukoičić

Nove uvrede i najvulgarnije psovke upućene predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću dolaze od Marka Vidojkovića, pisca i voditelja emisije "Dobar, loš, zao".

Vidojković je prešao sve granice dobrog ukusa i profesionalnih normi za javni govor i predsedniku je opsovao majku.

Koje su sankcije za ovakve uvrede? Da li ovakve psovke mogu da se opravdaju "kreativnim besom", kao što su autori nazvali psovanje? Kakve posledice može da izazove ovakva retorika u javnom govoru?

- Marko Vidojković i njegov podkast nema nikakvu gledanost, pa im treba i psihijatrisjki pregled, a kada se bavimo politikom, shvatite da ovo nije slučajno, to nije "izliv kreativnog besa", Đilas ih plaća da ovako nešto rade, sve to polazi iz jednog centra, gde politiku vode propadnici bivšeg režima pod vođstvom Đilasa, to je interesna grupa, nema ovakav prostački nastup samo Vidojković, to je jalova politika, kaže Sandra Božić.

- NIje cela opozicija ovakva, to je jedna grupa stranka koja je pripadala Savezu za Srbiju, oni su za svoju politiku odabrali ovakve ispade, govor mržnje, vulgarnosti, pretnje, a njima je to potpuno normalno, meni je to neshvatljivo, kaže Vukoičić.

(Kurir.rs)

Gosti Usijanja:

Sandra Božić, narodna poslanica SNS

Jelena Vukoičić, politikolog

Urednica i voditeljka Silvija Slamnig