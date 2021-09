KARAN O SITUACIJI NA KIM: Kurti je spreman na sve, neverovatni pritisci i iz regiona

Ljuban Karan, nekadašnji vojni kontraobaveštajac i operativac KOS-a, gostujući u jutarnjem programu Kurir televizije da je Aljbin Kurti nepredvidiv, kao i da je spreman na sve.

- Mi u poslednje vreme to kad čujemo nama je smešno, da pozivamo obe strane da je eskalacija. Eskalacija je vezana samo za Prištinu, nema tu neke velike mudrosti, to vide svi koji hoće da vide. Ovo su situacije kada vidimo ko ima dobre namere prema Srbiji, a ko druge - rekao je Karan u Jutarnjem programu Kurir televizije i dodao da kad god je teška situacija "mi se uvek obraćamo ovim drugim silama zato što su SAD i evropske države na stranu lažne države Kosovo.

Kako kaže, oni su je izmislili i formirali i čuvaju je bez obzira što vide da ona ne funkcioniše.

- Imamo druge svetske sile prema kojima gledamo da one svojim ponašanjem utiču da ne dođe stvarno do neke eskalacije, do oružanih sukoba jer će to biti teško zaustaviti. Malo treba, oni su na goloruki narod dovezli oružje koje je baš pogodno za suprotstavljanje golorukom narodu. Ova vozila koja vrlo su respektivna i pogodna za disciplinovanje ili proterivanje naroda srpskog sa Severa Kosova i iz enklava.

foto: Kurir televizija

Kaže da ovakva vozila nisu slučajno nabavljana jer su pogodna za ono što im je cilj, i da to nije adekvatno upoređivati s našim oružanim mogućnostima.

- Oni su na sever KiM izašli da isprovociraju ponašanje Srbije. Važno je dobro proceniti, za šta nam trebaju dobro obaveštajni podaci za koje verujem da ih imamo ko stoji iza Kurtijevog ponašanja, šta je cilj njima da dođu na sever KiM. Ako je predsednik Vučić podvukao i svima dao do znanja da će Srbija intervenisati ako dođe do novog pogroma, da se to neće dozvoliti, Srbija mora biti spremna za tu situacija jer su jedinice ROSU ušle na sever iako nemaju na to pravo, mora da im dozvoli KFOR. To je isprovocirala Priština - ističe Karan.

Operativac KOS-a kaže da je Kuti nepredvidiv, ali da ne vidi da ima podršku svetskih sila.

- Spreman je na sve i ima snažnu podršku u regionu. Region se uzbudio i na Srbiju drvlje i kamenje. To su neverovatni pritisci i medijske akcije prema Srbije, na koje se nadovezao sada Kurti. Svako ima svoj deo u napadima na Srbiju od ovog našeg okruženja. nema neke sile i nekog razuma da obuzda ove druge u tim napadima, a onda i Kurti ne bi tako dobio krila.

