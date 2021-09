PREMIJERKA OŠTRO ODBRUSILA MLAĐANU ĐORĐEVIĆU NA TVRDNJE DA PREDSEDNIK VUČIĆ NE BRINE O SUVERENITETU ZEMLJE: Jadno i bedno!

Premijerka Srbije Ana Brnabić oštro je reagovala na ocenu lidera Pokreta "Oslobođenje" i kuma Dragana Đilasa, Mlađana Đorđevića da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić otkazao za danas planirane sastanke sa ambasadorima Rusije i Kine zato što mu suverenitet više nije bitan i trguje Kosovom i Metohijom u zamenu za produženje sopstvene vlasti.

Ona je poručila da je to jadno i bedno.

- Kada pozove Kvinta, kada pozovu nemački ili američki ambasador, Vučić potrči. A otkazuje sastanke sa ambasadorima zemalja koje su garant suvereniteta Srbije u Savetu bezbednosti - naveo je Đorđević povodom informacije da su otkazani sastanci predsednika sa ambasadorima Rusije i Kine koje je Vučić najavio za danas.

foto: Dado Đilas

Takođe, povodom informacije da će dijalogu Beograda i Prištine u Briselu prisustvovati i zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Gabrijel Eskobar, Đorđević je rekao da nije jasno zašto Amerika ima predstvnika u procesu koji vodi Evropska unija i zbog čega Srbija nije zatražila učešće Rusije u tom procesu.

- Očigledno je to dogovoreno na sastanku ambasadora država Kvinte i Vučića juče. Srbija bi zarad zaštite svojih interesa trebala zvanično da zatraži da se Rusija takođe uključi u pregovore - kazao je Đorđević.

To bi, kaže, bio pravi reciprocitet, a srpski interesi bi bili bolje zaštićeni.

- Naravno, znamo da se to neće desiti, jer je Vučić samo marioneta zapada. On ne misli o zaštiti interesa Srbije - ocenio je on.

foto: Printskrin/TV Pink

Premijerka je poručila da je ocena Đorđevića jadna i bedna.

- Da budem blaga, pošto su nam ovde i partneri iz inostranstva i strani ambasadori, pa da ih ne dovodim u nezgodnu situaciju, reći ću samo dve reči: jadno i bedno. I molim vas da ljudi koji nose na reveru kupljene značke stranih službi bezbednosti ne govore o suverenitetu Republike Srbije, posebno oni koji u najtežim trenucima u poslednjih 20 godina naše zemlje, kada se dešavao pogrom na KiM, koji reč jednu nisu rekli, svi su se sakrili, svima se odjednom istovremeno odvezala pertla, svi su bili ispod svojih stolova da vezuju svoje pertle, a njihovi kumovi nama govore o tome kako nećemo da budemo magacin za Kinu - odbrusila je premijerka.

Kurir.rs/ Foto: Printscreen/PINK