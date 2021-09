DIVLJAŠTVO: Sin Jeremićevog funkcionera Bore Novakovića pijan polupao prostorije SNS!

U susret predstojećim izborima, opozicija u Srbiji vratila se korenima - lomljenju, nasilnim akcijama, psovanju predsednika zemlje i ogavnim uvredama na račun vladajuće koalicije.

Poslednji u nizu incidenata je napad na prostorije Srpske napredne stranke u Novom Sadu, iza kog stoji sin funkcionera Narodne stranke Borislava Novakovića Nikola (23). Ovo divljaštvo i histerija, ocenjuju sagovornici Kurira, posledica su atmosfere u društvu da je predstavnicima opozicije sve dozvoljeno u borbi za vlast.

foto: Printscreen, Kurir

Priveden

Nikola Novaković, sin Borislava Novakovića, funkcionera Narodne stranke Vuka Jeremića, sumnjiči se da je preksinoć pijan polupao izloge na prostorijama SNS u Novom Sadu. Snimak kamere pokazuje Novakovića kako oko ponoći razbija izloge na stranačkim prostorijama naprednjaka u Bulevaru oslobođenja.

Policija ga je privela, a prilikom alko-testa utvrđeno je da ima preko 1,8 promila alkohola u krvi. Pored prozora, u prostorijama SNS je potpuno uništen i inventar stranke. Ovo nije jedini izliv nasilja opozicionara. Boško Obradović i Ivan Kostić iz Dveri svojevremeno su upali u salu Skupštine Srbije, gde su se sukobili s drugim poslanicima.

foto: Dado Đilas

Obradović je predvodio i sraman upad na RTS u martu 2019, a tik uz njega, dok su vršljali po hodnicima i kancelarijama Javnog servisa Srbije, bili su i Dragan Đilas, lider SSP, kao i Zoran Lutovac, predsednik DS.

foto: Youtube Printscreen

Paralelno sa ovim, svedoci smo ogavnih pretnji upućenih predstavnicima vladajuće koalicije na društvenim mrežama, pre svega predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici. Kao da sve nabrojano nije dovoljno, pre nekoliko dana je pisac Marko Vidojković u svom podkastu opsovao majku predsedniku Srbije. Prema rečima Jelene Vukoičić, političke analitičarke, nasilnici iz opozicionih redova misle da im je sve dozvoljeno, a javnost se navikava na takvo ponašanje, pa to počinje da se doživljava kao nešto normalno, što za samo društvo predstavlja veliki problem.

Marko Vidojković se ne kaje zbog svog skandala Moji navijači su plakali od sreće dok sam Vučiću psovao majku! Marko Vidojković, voditelj emisije „Dobar, loš, zao“, nakon što je u svom programu opsovao majku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, nastavio je da zgrožava javnost, poručivši da su „njegovi navijači plakali od sreće“ dok je on vređao i psovao. Vidojković je, umesto da se izvini, nastavio po starom i za TV N1 rekao: - Ja umem to radim, nije to strašno kada izleti iz mojih usta, neki ljudi su mi govorili da su sa uživanjem gledali na Pinku pet puta kada su ponavljali to, da pet puta gledaju ovo i počinju da plaču od sreće, pišu moji navijači na društvenim mrežama. Podsetimo, Vidojković je u programu opsovao majku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. - Pi*ka ti materina ona odvratna! Budaletino jedna! - vikao je histerično Vidojković u studiju. foto: Petar Lazović E. K.

Blaga reakcija

- Nažalost, reakcija institucija je dosad bila više nego blaga i onda oni koji čine nasilje dobijaju na zaletu i misle da im je sve dozvoljeno. Sa druge strane, javnost se navikava na to, pogotovo njihovi glasači, simpatizeri, sve se predstavlja kao da je to nešto normalno. Oni (opozicioni simpatizeri) daju izjave da je normalno kad se predsedniku psuje majka. Taj tolerantan odnos nekih državnih institucija prema ovome ne sme da se toleriše jer će doći do eskalacije nasilničkog ponašanja - navodi Vukoičićeva i dodaje: - Sve ovo je rezultat frustracija opozicionara, oni su politički gubitnici, i njihova frustracija se manifestuje na ovakav način. Sledeći stepen je verovatno da povrede nekoga fizički. Na incident u Novom Sadu, ali i opšte ponašanje opozicije koje obiluje pretnjama nasiljem i psovkama, osvrnula se i potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović.

foto: Ministarstvo energetike i rudarstva

- Razbijanje prostorija SNS, pretnje nasiljem, psovke i vređanja višu nisu incident, već, nažalost, svakodnevni nastupi opozicije. Vandalizam nije zamena za politički program, niti će nasilje doprineti da opozicione stranke imaju više poverenja među građankama i građanima. Umesto da se bore idejama i programom, opozicija nasiljem nastavlja kampanju protiv predsednika Vučića i SNS - navela je Mihajlovićeva. Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada, poručio je da su sve indicije da je razbijanje stakla na tri izloga i dvoja vrata stranačkih prostorija sraman napad politički inspirisan i direktna je posledica bestidne kampanje koju vodi deo opozicije protiv Vučića i SNS.

foto: Instagram

- Da je u pitanju sramno huligansko ponašanje i vandalizam politički ostrašćenih pojedinaca, potvrđuje to što je osumnjičeni za napad sin Borislava Novakovića, jednog od najglasnijih u promovisanju mržnje prema političkim protivnicima - istakao je Vučević.

Kurir/E. K.

Potrebna osuda Društvo je u procepu Branko Radun, politički analitičar, kaže da je potrebno da svi, kao društvo, osudimo svako nasilje, ma s koje strane da dolazi. - Kod nas takve osude izostaju, imamo iskopane rovove i incidente, i to je problem. Civilizovano društvo je ono koje celovito i jedinstveno osudi jednu takvu stvar, bez obzira na to sa koje strane da dolazi. Ulazimo u kampanju, opasno je da se ovakve stvari dešavaju. Ljudi mogu da kažu - ako ovako nešto radi funkcioner i prolazi mu, zašto ne mogu i ja. Ulazimo u opasnu zonu da se legalizuje nasilje u političkom životu, ma s koje strane da dolazi - naveo je Radun.

Reagovanje SPS osudio razbijanje izloga SNS Gradski odbor SPS u Novom Sadu osudio je razbijanje izloga mesnog odbora SNS u tom gradu i poručio da je "nasilje kao vid političke borbe neprihvatljiv". - Stava smo da niko nema prava da ruši, lomi i uništava naš grad zbog nečije mržnje ili ličnog animoziteta, a sve zbog apsolutne nemogućnosti da legalnim putem dođe na vlast - naveli su socijalisti.