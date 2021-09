NEDIMOVIĆ ODGOVORIO ĐILASOVOM FUNKCIONERU: Kako Srbija napravi korak napred, tako se oglašavaju bezidejni i besciljni političari

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović reagovao je na optužbe koje je na konferenciji ispred Predsedništva Srbije izneo Dejan Bulatović iz Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa.

- Kako Srbija napravi korak napred, tako se poput aveti iz prošlosti oglašavaju bezidejni i besciljni kvazi političari, da ne kažem lutalice iz političkog dvorišta Srbije. Sve to u želji da je povuku ne dva koraka unazad, nego koliko god je potrebno da se ponovo nađe u živom blatu i da je ponovo njihovi šefovi zajašu i još jednom očerupaju. Gospodo, možete hiljadu puta, svakog dana, da ponavljate besmislice, ali to ne znači da će vam iko poverovati. Posebno neće tovljači svinja u Bogatiću, centru svinjarstva Srbije, jer je cena sve, samo ne katastrofalna kako tvrdite. Da ste ikada otišli tamo i bar sa jednim ozbiljnim domaćinom popričali, pitali ga za cenu, znali biste da je ona od 185-195 dinara žive vage. Znali biste da lupate kao maksim po diviziji. Da ste isto tako razgovarali sa ljudima koji tove goveda, znali biste da je cena bikova od 2,3-2,4 evra po kg, što je izuzetna cena i opet biste saznali da lupate kao maksim po diviziji - naveo je Nedimović.

Dodaje da niko primitivnim dranjem neće biti iznad istine, što se, kako kaže, na kraju i vidi "podrškom građana koju (ne)dobijate i koja je mizerna".

- No, to je vaš problem i to će se potvrditi i na sledećim izborima, ako budete smeli da izađete. Tako to biva kada vam se politika zasniva na ignorisanju realnosti, onda tako i završite na izborima sa nekoliko procenata podrške. Nego da se vratimo onome što vas još više boli nažalost, jer kao da ste partija neprijateljske države Srbiji, a ne nje same. Otvorili smo vrata Evrope za izvoz srpskog pilećeg mesa i jaja posle više od 20 godina. Otvorićemo uskoro i za izvoz svinjskog mesa, dakle sve ono što su srpski stočari decenijama tražili, ali vaši šefovi ni u snu nisu razmišljali da ispune. Jasno, bitnije je da je šef Đilas punio džepove i njegovi kompanjoni nego da se nešto uradi za seljaka. Sada posle svega, bez trunke sramote izlazite da pričate kako ćete vi nekoga spasiti. Kasnite gospodo, kako kasnite 20 godina sa otvaranjem tržišta Evrope za naše meso, tako kasnite i na izborima 20 godina. Srećno vam bilo i pamet u glavu - zaključio je Nedimović.

