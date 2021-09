MINISTAR STEFANOVIĆ: I Kurti zna da je predsednik Vučić najveća prepreka ostvarivanju ideje nezavisnosti takozvanog Kosova!

„U svojoj poslednjoj izjavi Aljbin Kurti jasno je rekao da je Aleksandar Vučić kao predsednik Srbije najveća prepreka ostvarivanju ideje nezavisnosti takozvanog Kosova, onaj ko najbolje garantuje život Srbima na severu i na celokupnoj teritoriji naše južne pokrajine i ko se najviše bori protiv onih koji žele da otcepe jedan deo naše teritorije.Kriza koju su izazvale upravo prištinske institucije pod kontrolom Aljbina Kurtija ne može se prikriti bilo kakvim lažima jer su oni ti koji su poslali ljude sa dugim cevima i oklopnim transporterima na sever, oni su ti koji su potpuno promenili situaciju na terenu i koji su faktički nasiljem pokušali da destabilizuju, ne samo Kosovo i Metohiju, već i čitav region, stoji u saopštenju potpredsednika Vlade i ministra odbrane dr Nebojše Stefanovića i dodaje:

Nazivanje Srba kriminalcima, dok su istovremeno mnogi koji se danas nalaze u redovima takozvane kosovske policije učesnici teških krivičnih dela počinjenih nad Srbima u vreme delovanja terorističke OVK, potpuna je besmislica i očigledna panična reakcija na ono što ceo svet danas vidi. A to je da su upravo Aljbin Kurti i svi njegovi potezi ti koji prave štetu čitavom regionu i da su oni jedini koji su odgovorni za nastanak ove krize, iz koje je jedini izlaz povlačenje specijalnih jedinica takozvane kosovske policije sa administrativnih prelaza.

Naravno, jedna od ključnih stvari o kojoj Kurti ne želi da govori jeste da mora da prihvati da je prištinska strana 2013. godine prihvatila Briselski sporazum u kom jasno stoji obaveza formiranja Zajednice srpskih opština i to je jasan stav i EU. Voleo bih da EU i jasnije i tvrđe zagovara poštovanje Briselskog sporazuma, ali je ipak vrlo jasno da će u Prištini morati da prihvate ono na šta su se obavezali. Takođe, ne postoji nikakva granica između Srbije i Kosova, kako to kaže Kurti. Vrlo je jasno da postoji administrativna linija i da Ujedinjene nacije po Rezoluciji 1244 upravljaju administrativno Kosovom i Metohijom, uz mandat KFOR-a, koji je tu da štiti bezbednost, pre svega Srba.

I zbog toga su sve one reči koje Aljbin Kurti upućuje kada kaže da je tobože srpska vojska učinila nešto da dovede do eskalacije sukoba - potpuna laž, jer Vojska Srbije nijednim svojim potezom nije narušila ni Rezoluciju 1244, ni Kumanovski sporazum, ni Briselski sporazum, niti bilo koji sporazum, jer se ona nalazi na teritoriji centralne Srbije, ni u jednom trenutku nije prešla na teritoriju Kosova i Metohije, jer smo se na to obavezali Kumanovskim sporazumom. A to gde će leteti naši avioni i helikopteri, gde će se kretati naše jedinice, svakako nećemo pitati Kurtija, niti će o tome odlučivati bilo ko osim Srbije.

Nisam najbolje razumeo tezu da mu smetaju helikopteri ruske proizvodnje, pošto mi imamo i „Erbasove“ helikoptere, pa mu možda oni neće smetati kada budu leteli na teritoriji centralne Srbije. Ali, naravno, radi se o još jednoj besmislici kojom Kurti pokušava samo da smanji odgovornost upravo svoje administracije i prikrije činjenicu da su duge cevi na administrativnim prelazima upravo one koje je on doveo tamo. Što se tiče demokratije na teritoriji kojom trenutno upravljaju privremene prištinske institucije, potrebne su, kao što ceo svet zna, snage KFOR-a da bi čuvale crkve i naše svetinje i da bi obezbedile da Srbi mogu mirno da odu na molitvu, a kamoli šta drugo.

Prebijanja i zastrašivanja gotovo su postala svakodnevica u kojoj Srbi na Kosovu i Metohiji žive, baš kao i hapšenje ljudi zbog drugačijeg mišljenja, poput privođenja zbog bilborda sa kojih pozivaju na poštovanje Briselskog sporazuma i formiranje Zajednice srpskih opština. Takvo ponašanje mora da prestane i Evropska unija, kao i svi ostali, sada moraju da pošalju poruku Prištini da je jedini način da se izađe iz ovakve situacije da se vrate na pozicije koje su bile pre 10 dana, da se vrate na poziciju u kojoj nisu pretili oružjem i da se vrate na poziciju da pregovaraju. Mi želimo da razgovaramo, jer jedino to garantuje budućnost našeg naroda. Takođe, bahato ponašanje i zastrašivanje Srba svakako nikada nećemo tolerisati. Predsednik Srbije je tu bio veoma jasan. Novi pogrom Srba, proterivanje i ubijanje nikada nikome neće biti dozvoljeno, niti će to Srbija trpeti.“

Kurir.rs