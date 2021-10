ROSU SE POVLAČI SA SEVERA KOSOVA I METOHIJE, SRBI UKLANJAJU BARIKADE! Vučić: Postigli smo dogovor da očuvamo mir!

Već sutra specijalne jedinice ROSU biće povučene sa administrativnih prelaza Jarinje i Brnjak, uz simultano uklanjanje barikada na putevima koje su postavili Srbi sa Kosova i Metohije u znak protesta zbog odluke Prištine o uvođenju privremenih registarskih tablica. To je deo sporazuma na koji su juče u Briselu pristali pregovarači Beograda i Prištine.

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da Srbija može biti zadovoljna ovim kompromisnim rešenjem koje, kada je reč o problemu registarskih tablica, definiše i uvođenje privremenog režima nalepnica.

- Pod tačkom 1, obe strane u Briselu dogovorile su se o tome da se jedinice ROSU povuku sa Jarinja i Brnjaka, simultano sa uklanjanjem barikada, 2. oktobra od osam sati, i da se ROSU povuku najkasnije do 16 sati tog dana. Kfor će svoje snage postaviti i pre same implementacije na Jarinje i Brnjak i ostaće oko dve nedelje da bi sačuvao sigurnost okruženja i slobodu kretanja. Pod tačkom 2, od 4. oktobra od osam sati uspostavlja se „stiker“, odnosno režim nalepnica, kao privremena mera do konačnog rešenja koje je odloženo na neko vreme, a o čemu će se tek razgovarati u Briselu. To smatram velikim uspehom naše strane... Najvažnije je da je mir sačuvan - izjavio je Vučić u obraćanju javnosti u Nišu.

Reagovanja

Ovo je vrlo pozitivan razvoj situacije nakon mojih sastanaka s predsednikom Vučićem i premijerom Kurtijem. U pitanju su dobre vesti za ceo region. Dijalog sada mora da se nastavi.
Ursula fon der Lajen
predsednica Evropske komisije

I Srbija i Kosovo bi sada trebalo da se konstruktivno angažuju u dijalogu i naprave brzi napredak u normalizaciji odnosa.
Ðuzep Borelj
šef diplomatije EU

Odlične vesti! Sve je moguće kroz ozbiljan i posvećen dijalog.
Entoni Godfri
ambasador SAD u Srbiji

Prioritet ZSO

On je objasnio da je dogovorena radna grupa, sačinjena od predstavnika EU, Beograda i Prištine, koja će tražiti trajno rešenje za tablice, na osnovu evropskih standarda i prakse. Prvi sastanak će biti 21. oktobra i u šest meseci Radna grupa će, kako je rekao, predstaviti svoje nalaze i konačno rešenje za najviši nivo dijaloškog formata. Vučić je posebno naglasio važnost stava EU u saopštenju o postignutom rešenju u kojem je konstatovala da nije implementiran sporazum o Zajednici srpskih opština i nedostatak većinskog panela u Apelacionom sudu u slučaju Ivana Todosijevića.

- Iz EU otvoreno kažu za ZSO i Todosijevića da nije poštovan Briselski sporazum - napominje predsednik i najavljuje da će to tretirati kao prioritetnu stvar na sledećem sastanku glavnih pregovarača u Briselu.

Ipak, Vučić kaže da ne isključuje mogućnost da albanska strana odbije tu temu.

Ovo je dogovoreno Sporazum u tri tačke Tekst dogovora u tri tačke s kojim su se saglasile obe strane i koji je na Tviteru objavio Miroslav Lajčak glasi: 1. Jedinice specijalne policije koje su trenutno razmeštene na prelazima Jarinje i Brnjak biće uklonjene zajedno s barikadama počev od 2. oktobra u 8.00 najkasnije do 16.00. Kfor će se rasporediti na Jarinju i Brnjaku pre početka istovremenog uklanjanja (jedinica specijalne policije) i ostaće tamo otprilike dve nedelje radi zaštite bezbednog i sigurnog okruženja i garantovanja slobode kretanja. 2. Počev od 4. oktobra u 8.00 počinje primena režima nalepnica kao što je dogovoreno u okviru dijaloga pod okriljem EU kao privremena mera dok ne bude dogovoreno trajno rešenje. 3. Biće formirana radna grupa sastavljena od predstavnika EU, Beograda i Prištine i uz predsedavanje EU radi pronalaženja trajnog rešenja za pitanje registarskih tablica zasnovanog na praksi i standardima EU. Prvi sastanak radne grupe biće održan 21. oktobra u Briselu, a u roku od šest meseci od prvog sastanka radna grupa će predstaviti svoje predloge za trajno rešenje na sastanku dijaloga na visokom nivou.

- Predstoji nam teški period razgovora i teška borba oko ZSO. Ne verujem da žele da pristanu na to. Moguće je da dođu i kažu: „A mi nećemo“. Moguće je da će da nastave kampanjom protiv Srbije. Važno je da razgovaramo i ne pravimo odnos neprijateljstva. To pokazuje nečiju nervozu. Ne prihvatate svoje obaveze, samo uzimate svoje pravo... Verujemo da je ovo bio jedan dobar pokazatelj da se u budućnosti takve akcije Albanaca neće događati i biće jasno da se takve stvari ne mogu dešavati. Povratak Kfora pokazuje da je moguće ostvariti dodatne garancije za sigurnost i bezbednost srpskog stanovništva na Kosovu - poručio je on.

Poruka za NATO

Govoreći o manama postignutog sporazuma, Vučić kaže da ih ima dve:

- Jedna je što će do nekog, pretpostavlja se težeg rešenja, morati da se dođe u narednih šest meseci. Takođe, što sporazum omogućava korišćenje svih tablica sa imenima svih srpskih gradova, ali u praksi jasno je da će moći da se koristi samo na severu Kosova. To za Srbe nije preveliki problem, jer svi južno od Ibra imaju KS tablice - objasnio je on i napomenuo da smo mi ti koji smo uveli „stiker“ režim za njih, jer ne želimo da priznamo nezavisnost.

O optužbama Marinike Tepić Nikada nisam razgovarao s Veselinovićem i Radoičićem Vučić je na pitanje o optužbama potpredsednice SSP Marinike Tepić rekao da nikada nije razgovarao sa Zvonkom Veselinovićem i potpredsednikom Srpske liste Milanom Radoičićem i da ga MUP sigurno nije prisluškivao zbog toga. - Ja sam dva puta video na Kosovu Veselinovića, a mislim da se nikada u životu nismo čuli. S Milanom nikada nisam razgovarao, osim ako je bio prisutan na sastancima kada sam prenosio poruke ljudima sa Kosova - izjavio je Vučić. Na tvrdnje Tepićeve da je šef VBA general Ðuro Jovanić zataškavao njegove kontakte s kriminalnim strukturama i da je zbog toga munjevito napredovao u službi, predsednik je rekao: - Jovanić nije imamo nikakve veze s prisluškivanjem ili štićenjem mojih razgovora. Niti me je slušala VBA niti BIA, slušao je MUP. On je vrhunski profesionalac i vrlo je stručan za svoj posao - poručio je Vučić i naglasio da general Jovanić ima njegovo puno poverenje.

Vučić je naglasio da je ovo što smo danas izborili mnogo bolje nego ono što je postojalo sporazumom iz 2011. On je nagovestio da ima još nešto o čemu ne može javno da govori, a to je rečeno i NATO - da ćemo, ukoliko bi bila ugrožena bezbednost, a drugi ne urade svoj posao, kao što je Kfor, i sami biti spremni da zaštitimo svoj narod.

- Dosta je dobrog posla urađeno, ali kakav god posao bio, nama situacija na KiM nikada neće biti dobra. Svako realan i objektivan zna koliko sam u pravu, koliko je fer ovo što sam rekao, zato se ne ponašam slavodobitno - rekao je Vučić.

Ivana Kljajić