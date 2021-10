AMERIČKI PUKOVNIK O PREGOVORIMA U RAMBUJEU: Amerikanci sprečili podelu Kosova, bombardovanje SRJ želeli političari, a ne vojnici

ČIKAGO - Američki pukovnik u penziji Daglas Mekgregor u intervjuu za radio iz Čikaga naveo je da je u Rambujeu razmatrana mogućnost da se sever Kosova, gde većinski žive Srbi, pripoji Srbiji i da su tu ideju odobrili Francuska i Nemačka, ali su SAD odbacile taj plan.

U tom trenutku i Francuzi i Nemci su mislili da je to dobro rešenje. Nemci su hteli da ulože stotine miliona u to vreme maraka da finansiraju nove kuće i naselja i da obnove gradove za Srbe i Albance. Evropljani su razumeli, makar iza zatvorenih vrata, da su to stvari koje su se radile stotinama godina unazad u Evropi, ali onda smo se mi Amerikanci umešali i reki ne, kazao je Mekgregor, prenosi Kosovo onlajn.

Prema njegovim rečima, argument Amerikanaca je bio da je to početak nove Evrope u kojoj će svako biti prinuđen da živi s nekim s kim ne želi.

foto: Printscreen Youtube

- Tako smo stvorili nešto što je neodrživo i prinudili smo Srbe da žive pod albanskim režimom, što oni nisu želeli. Možda sada vidimo i neki vojni sukob, jer srpska vojska sigurno neće čekati skrštenih ruku i dozvoliti da kosovska paramilicija maltretira Srbe, navodi Mekgregor.

Setivši se dana kada je počelo bombardovanje SR Jugoslavije, Mekgregor je rekao da su u štabu jednom nemačkom generalu sa četiri zvezdice krenule suze.

- Daglase, ovo je nešto što ne bi trebalo da radimo, rekao mi je, a onda je napustio prostoriju. I britanski i francuski oficiri su mislili da je suludo to što radimo, ali političari na Zapadu su to želeli, rekao je Mekgregor.

On je istakao da američki predsednik Bil Klinton nije bio za intervenciju u Bosni, jer nije želeo da se upliće, ali su svi oko njega gurali u tom pravcu, a pre svega potpredsednik Al Gor, državni sekretar Medlin Olbrajt i savetnik za nacionalnu bezbednost Sendi Berger.

- Kada sam crtao mape za generala Klarka za razna teritorijalna rešenja u Bosni stalno sam govorio da je toliko krvi proliveno i da je nemoguće da oni sada polete jedni drugima u zagrljaj. Na kraju je Ričard Holbruk prepoznao da ipak ne možete da naterate ljude da žive zajedno i sada imamo to što imamo u Bosni. Mislio sam da je u Bosni urađeno privremeno rešenje, ali su svi su insistirali da to bude trajno, kazao je Mekgregor.

(Kurir.rs/FoNet)