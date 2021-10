PREDSEDNIK OPŠTINE LEPOSAVIĆ: Ovaj goloruki narod nije pretnja naoružanim policajcima, vlastima u Prištini i KFOR

Na severu Kosova i Metohije očekuje se da u toku dana specijalne jedinice Rosu napuste Jarinje i Brnjak.

Jedna jedinica KFOR sa dugim cevima, džip i borna vozila nalaze se na dva kilometra od prelaza Jarinje, javlja reporter Kurir televizije.

Zbog magle helikopteri ne nadleću ovo područje, nema vozila, putnici prelaz prelaze peške, a Zoran Todić, predsednik opštine Leposavić kaže da nakon jučerašnjeg sastanka sa pripadnicima misije KFOR i razgovora dogovoreno da jedna kolovozna traka bude oslobođena.

"To je naravno i učinjeno do osam sati, kako bi se vojnici KFOR zauzeli ove pozicije koje su prethodnih 13 dana držale jedinice ROSU. Situacija je trenutno mira, ali se osećala napetost", objasnio je on.

Kaže da su građani opština sa severa bili istrajni u nameri da brane svoje pravo na slobodu kretanja i pravo na život.

"Ovaj narod nije nikome pretnja, ni KFOR, ni vlastima u Prištini, a svakako ovaj goloruki narod nije pretnja ni ovim do zuba naoružanim policajcima. Verujem da će ovo rešenje, za koje znamo da nije konačno, država Srbija istrajati u traženju jednog rešenja koje će biti prihvatljivo i povoljno za narod koji živi u četiri opštine na severu", zaključio je on i naglasio da je važno što je sačuvan mir.

