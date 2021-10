KAPETAN DRAGAN ZGROZIO JAVNOST: U centru Beograda prikuplja potpise za oslobađanje Zvezdana Jovanovića - Đinđićevog ubice! DNO DNA

Osuđivani ratni zločinac Dragan Vasiljković, poznatiji pod ratnim nadimkom Kapetan Dragan, i u mirnodopskim uslovima širi anticivilizacijske vrednosti, u šta svakako spada ne samo veličanje Zvezdana Jovanovića, osuđenog ubice premijera Srbije Zorana Đinđića, već i traženje da se on oslobodi.

foto: Profimedia

Obučen u majicu s likom osuđenog ubice, Vasiljković je upravo s takvim zahtevom paradirao u centru Beograda - u Knez Mihailovoj ulici je organizovao potpisivanje peticije za puštanje na slobodu izvršioca atentata, nazivajući je "nacionalnom kampanjom za predsedničko pomilovanje Jovanovića".

foto: Nikola Anđić

Revizija istorije

Vasiljkovićev potez zgrozio je najveći deo javnosti. Pravnik Milan Antonijević kaže za Kurir da ovo ni u kom slučaju nije sloboda govora, već necivilizacijska akcija uperena protiv pravosnažnih presuda, pravosuđa i pravde.

foto: Zorana Jevtić

- Ovo je još jedan od načina na koji se pokušava revizija istorije. U iščekivanju postupka za političku pozadinu ubistva premijera, zanimljivo je da se organizuju ovakve necivilizacijske akcije. Treba sagledati za čiji račun se to radi. Tužilaštvo i državni organi treba jasno da kažu da je ovo nedopustivo, jer nema dve istine ili dva pola, postoji pravosnažna presuda. Ovo nije sloboda govora, već promocija zločina. Duguju to zbog porodice ubijenog premijera i svih nas građana kojima je taj atentat prekinuo put ka boljem društvu u EU. Kao taj građanin, očekujem da će država da saopšti da ni finansijski niti logistički nema veze sa ovim - naglašava naš sagovornik.

Brojne osude

Slobodan Milosavljević bio je ministar u Đinđićevoj vladi i kaže da je danas, 18 godina od atentata na premijera, šokiran onim što se dopušta u javnom prostoru.

- Skandalozno je što se propagiraju ljudi pravosnažno osuđeni za brutalna ubistva, otmice, atentat na premijera. To su ljudi koji su pokušali da izazovu nestabilnost, udar na državu i puč. A propagira ih neko ko je pravosnažno osuđen za ratne zločine. Država ne bi smela da ćuti na ovakve stvari. Namerno se sve ovo dešava pred 5. oktobar, jer je to dan njihove propasti, a za nas koji smo bili na drugoj strani to je dan izlaska Srbije iz mraka. Te dve Srbije nikad se nisu pomirile - objašnjava on.

Brojne osude ove akcije viđene su tokom jučerašnjeg dana i na društvenim mrežama.

Sramna kampanja Majice, peticija... foto: Beta Mario Strmotić, Profimedia Vasiljkovićeva peticija za oslobađanje Jovanovića samo je nastavak akcije veličanja osuđenog ubice. Vasiljković, koji je bio vođa srpske paravojne jedinice "Knindže", nedavno je delio majice s likom Jovanovića i baš u jednoj od njih sada se pojavio u centru Beograda tražeći potpise za pomilovanje jednog od najgorih osuđenika u srpskim zatvorima, čiji je nadimak - Zmija. Jovanović je, podsetimo, bio pripadnik ozloglašene Jedinice za specijalne operacije, koju je vodio Milorad Ulemek Legija, i bio je takođe aktivan na ratištima širom bivše Jugoslavije. Za ubistvo Đinđića je osuđen na 40 godina zatvora i trenutno je na izdržavanju kazne. S druge strane, Vasiljković je pravosnažno osuđen na 13,5 godina robije zbog ratnog zločina u Kninu i Glini tokom rata i od prošle godine je slobodan čovek.

Kurir.rs