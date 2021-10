GORAN RAKIĆ ZA KURIR: Dijalog je jedino rešenje, a ne upotreba do zuba naoružanih specijalaca! Sporazum o tablicama prihvatljiv

Da nije bilo istrajnog i čvrstog odgovora našeg naroda na Jarinju i Brnjaku, koji je po kiši i vetru bio odlučan da odbrani svoje pravo na ostanak i opstanak na ovim prostorima, kada su mu osnovna prava bila ugrožena, mi danas ne bismo bili ovde gde jesmo, kaže u intervjuu za Kurir predsednik Srpske liste Goran Rakić komentarišući postignuti sporazum između Beograda i Prištine, kojim je rešena višednevna kriza na severu Kosmeta.

Na početku, kako ocenjujete kompromisno rešenje Beograda i Prištine u vezi s problemom registarskih tablica?

- Pre svega, želim da zahvalim građanima koji su, nakon dve nedelje, mirno i demokratski uspeli da se izbore za jedno od osnovnih ljudskih prava, a to je sloboda kretanja. U to ime narod je pozdravio postizanje sporazuma, jer je to od samog početka traženo - da se svi otvoreni problemi rešavaju dijalogom u Briselu, a ne jednostranim delovanjem Prištine, posebno ne upotrebom do zuba naoružanih specijalaca. Zato je sporazum koji znači mir, smirivanje tenzija i poštovanje prava našeg naroda apsolutno prihvatljiv.

Ko je imao odlučujuću ulogu u postizanju sporazuma?

- Da nije bilo istrajnog i čvrstog odgovora našeg naroda na Jarinju i Brnjaku, koji je po kiši i vetru bio odlučan da odbrani svoje pravo na ostanak i opstanak na ovim prostorima, kada su mu osnovna prava bila ugrožena, mi danas ne bismo bili ovde gde jesmo. To svakako ne bi bilo moguće bez snažne podrške našeg predsednika Aleksandra Vučića, koji nam je od početka bio ogromna potpora da izdržimo, ali i pregovaračkog tima u Briselu, predvođenog direktorom Kancelarije za KiM Petrom Petkovićem, koji se borio za naše interese. Zahvaljujući svima njima, danas imamo jedan dobar sporazum. O tome su se konsultovali i Srbi s Kosova i Metohije. To pokazuje da, kada ujedinjeno i složno branimo naše interese, možemo da postignemo i najviše za naše sunarodnike, isto kao što su oni ujedinjeno i složno pokazali da nama odavde nema nazad.

Da li je ta primena sistema nalepnica na registarskim tablicama vremenski ograničena?

- Sporazum nema ograničenja, jedina vremenska odrednica je da će se u roku od šest meseci raditi na pronalaženju rešenja kroz odgovarajuću radnu grupu, dakle, u tome je jedna od značajnih stvari za naš narod, poslata je jasna poruka da se jednostranim potezima ne mogu rešavati problemi, da je dijalog jedini način.

Šta očekujete od ponedeljka i primene režima nalepnica?

- Očekujem da će se sporazum poštovati, da će građani neometano moći da se kreću svojim vozilima i da se neće ponavljati situacija da se jednostranim potezima i dugim cevima stvaraju problemi i ugrožava mir, posebno na severu.

Priština tvrdi da je ovo početak primene reciprociteta, a Beograd da je početak primene sporazuma iz Brisela?

- Nadam se da će ovo biti početak odgovornijeg ponašanja Prištine, ali i Evropske unije, koja je garant sporazuma u Briselu. Apsolutno je nedopustivo da se na običan narod šalju naoružani ljudi, da se remeti mir, ali je nedopustivo da Evropska unija bude pasivna. Zato je potrebno intenzivirati razgovore, primeniti postignute sporazume i na taj način sprečiti eventualne probleme.

Da li je u nekom trenutku, dok je trajala drama na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak, postojala bojazan da bi sve to moglo da eskalira?

- Serija incidenata na Brnjaku i prebijanje naših sunarodnika izazvali su veliko uznemirenje čitavog srpskog naroda. U ime Srpske liste, moji saradnici i gradonačelnici su danonoćno bili sa građanima i činili sve da sačuvaju mir, i u tome su uspeli. Zato ovaj sporazum, to jest njegovu primenu čekamo zadovoljni što nije došlo do većih incidenata i ugrožavanja života ljudi, što se u nekim trenucima dovodilo u pitanje.

O Zajednici srpskih opština Kredibilitet EU na testu EU stavlja formiranje Zajednice srpskih opština (ZSO) kao prioritet za naredni dijalog Beograda i Prištine. Očekujete li da se to pitanje zaista pokrene s mrtve tačke? - Sada je više nego ikad ranije pitanje kredibiliteta EU na testu. Osam godina se čeka formiranje ZSO, a sada se više nego ikad dosad pokazalo koliko je potrebno da se primenom sporazuma iz Brisela stabilizuje situacija. Bez Zajednice srpskih opština nema stabilizacije i Evropska unija, kao garant sporazuma, ovim je sporazumom još jednom potvrdila obavezu Prištine da formira Zajednicu.

