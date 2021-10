ALEKSANDAR VUČIĆ NAGLASIO: Nisam branio Koluviju, važno je da se sve ispita! Svi će da rade svoj posao u skladu sa zakonom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas iz Dubaija i komentarisao intervjuu koji je dao Predrag Koluvija.

- Ja sam sinoć bio miran i danas sam veoma miran. Miran sam dve godine slušajući takve neistine. Kažete, priprema se oslobađanje nekoga ko je dve godine proveo u pritvoru?! Kakvo li je to oslobađanje, a tek mu suđenje počinje?! Zamislite, moćni diktator nije hteo da interveniše da neko bude pušten iz pritvora. Nikada se nećemo mešati u to, svi će da rade svoj posao u skladu sa zakonom i u skladu sa uverenjem.

- Ovde se nešto drugo dogodilo. Histerija je nastupila i tu i kod pojedinih policijskih službenika, zato što su mislili da su sve lepo spakovali. I da je bilo u redu da mogu da optužuju nečiju porodicu, i neke druge ljude, da mogu da čine šta god hoće i da nikada neće stići odgovor. Upravo tu se postavlja pitanje - čemu tolika nervoza?! Što ne obavestite javnost da su ti koji su govorili o pozivu mome bratu na sudu izgubili? Što ne kažete da su sudski dokazani lažovi? Što ne kažete da je veštačenjima utvrđeno da nikakvih poziva nije bilo - upitao je predsednik Srbije.

- Jel stvarno verujete da je to objavljeno zato što je to smilio neki ne naročito brilijantni um iz bivšeg režima? Nije, komplikovanija je to akcija bila i zato je nervoza tako velika. Ona prerasta u histeriju, nisam je očekivao na takav način, nadao sam se da će biti malo pametniji i da će probati da se izvuku, ali oni nikada ne propuste šansu da pokažu kako nisu bili u pravu.

Predsednik je naglasio i da ničim nije branio Koluviju, kao i da smatra da će se uskoro saznati istina.

- Ničim nisam branio Koluviju niti ću da ga branim. Osim što mislim da je važno da se ispita to što je on govorio. Jer ako kažete da je policajac rekao to i to, a taj policajac kaže nisam i policajac ode na detektor laži i pokaže se da je Koluvija lagao, mi ćemo reći da je Koluvija lagao. Ja verujem da će se uskoro saznati puna istina i ja msilm da je to važno. Naredni dani će sve pokazati. Sva ova histerija i nervoza vam pokazuje kako se kod nas priče fabrikuju - rekao je predsednik.

(Kurir.rs)