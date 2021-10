MILOŠEVIĆU SMO SPREMILI SAČEKUŠU KOD MOSTA: Čanak otkrio šta se događalo 48 sati pre 5. oktobra MNOGI SU MOGLI DA SLETE U DUNAV

Predsednik lige Socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak rekao je danas da 5. oktobar ima značaj samo zbog masovnog okupljanja građana, a da su se najvažnji događaji zapravo odvijali danima ranije.

- Pravi datum je 24. septembar jer tada su bili izbori. Ljudi pogrešno misle kada pogledaju slike danas da je to izašao narod i smenio vlast. Nije, nego je vlast izgubila izbore, a nije htela da prihvati rezultate, pa je narod branio rezultate izbora. Drugim rečima, bez izlaska na izbore nema promene vlasti, ili ćete dobiti građanski rat - rekao je Čanak u Jutarnjem programu Kurir televizije.

Čanak je dodao da je šansa za velikim datumom u istoriji Srbiji propuštena i da su mnogi ljudi sprečili ispunjenje onoga za šta se mnogi zalagali.

01:50 ČANAK O PETOM OKTOBRU: To je bio trenutak kada se Milošević morao SKLONITI, proizveo je nepojamna ZLA

- Peti oktobar je mogao da bude veliki datum za Srbiju, mogao je da predstavlja kraj jednog mračnog perioda. Međutim, zato što su pojedini ljudi koji su tada imali mogućnost, od Vojislava Koštunice pa nadalje, sprečili ono za šta sam se zdušno zalagao, a to je zabrana SPS-a, JUL-a, stranke JUL, radikala i Stranke srpskog jedinstva. Posle demokrate nisu podržale trajanje tog zakona da se to realizuje. Imali su sve instrumente, i nož i pogaču. Nisu hteli, a posle deset godina isteklo važenje zakona. Nije obnovljeno kao što smo tražili, na sledećih 10, i time je propuštena šansa - objasnio je Čanak.

Lider SDV se prisetio kako je sa pristalicama spremao sačekušu tadašnjem predsedniku SRJ Slobodanu Miloševiću u Novom Sadu.

foto: Kurir Televizija

- Mi smo 3. oktobra napravili u Novom Sadu jedan veliki skup, verovatno najveći koji je ikada bio u Novom Sadu, jer se proneo glas da će Slobodan Milošević doći da otvara most, pošto je stari srušen u bombardovanju. Mi to nismo hteli da dozvolimo, nego smo hteli odmah da ga otvorimo. Međutim, ispostavilo se da most nije bio završen. Umalo da dođe do nekih incidenata. Sticajem okolnosti, ja sam bio jedam od vođa tamo. Bio je glavni problem zaustaviti ljude tamo da ne krenu preko mosta koji nije završen i da ne padne neko u Dunav. Sledeći dan smo se Gordana Čomić i ja izvinjavali građanima na lokalnom radiju - ispričao je Čanak.

Milošević je prema njegovim rečima odgovoran za četiri rata i više od 150.000 mrtvih.

- To je bio trenutak kad se Slobodan Milošević morao skloniti. Čovek koji je proizveo nepojamna zla, razbijanje Jugoslavije, četiri rata, više od 100.000 mrtvih, milioni raseljenih... - naveo je Čanak.

(Kurir.rs)

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.