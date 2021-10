SRAMAN POTEZ HRVATSKE NARUŠAVA MIR NA BALKANU! Poslali 2 helikoptera da snimaju sever KiM, a sad naoružavaju ALBANSKE FORMACIJE

Hrvatska naoružava lažnu državu Kosovo čime narušava mir koji je uspostavljen na Balkanu, naveo je predsednik Odbora za kosovo i Metohiju Milovan Drecun.

- Ključni vektor kad je u pitanju spoljna politika Hrvatske je da se nanese što veća šteta Srbiji. Hrvatska to kontinuirano radi i nastaviće da rade. Sebe smatraju žrtvom u ratu iako su etnički gotovo očistili Srbe sa tih prostora - rekao je Drecun u Jutarnjem programu Kurir televizije.

Umesto da Hrvati prema njegovim rečima budu okarakterisani kao narod koji je izvršio najveće etničko čišćenje posle Drugog svetskog rata, oni i dalje seju mržnju prema Srbima.

foto: Kurir televizija

- Hrvati se ponašaju kao da žele da izvrše neku kompenzaciju, šta li? To je prvo nanošenje štete našim interesima i širenje mržne prema Srbiji. Hrvatska je ojačala svoje prisustvo u KFOR-u gde je stigla nova jedinica koja će pomoći stvaranje te takozvane vojske Kosova. Dva hrvatska helikopera letela su iznad severa KiM. To je prikupljanje informacija. Sada vidimo da se priprema isporuka naoružanja. Hrvatska se nalazi u KFOR-u na osnovu Rezolucije 1244, a najbrutalnije naoružavanje, koje njom nije predviđeno, upravo je krši - kaže Drecun.

Predsednik Odbora za KiM navodi da Hrvatska tako vodi dvoličnu politiku, ali dodaje da je to očekivano.

foto: Kurir televizija

- Priština na sve načine pokušava da stvori vojsku koja bi stekla operativne sposobnosti do 2027. godine, planirali su da uvedu obavezno služenje vojnog roka, intezivno se naoružavaju i planiraju da uvedu još dosta oružja - navodi Drecun i dodaje da nije dobro naoružavati formacije koje priprema Priština jer to radi da bi to oružje upotrebila protiv srpskog naroda.

Kurir.rs