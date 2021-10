MINISTAR MALI ODGOVORIO NA HAJKU HRVATSKIH MEDIJA: Pavelićevi podanici nastavljaju sa svojom starom opsesijom - Srbijom

Ministar finansija Siniša Mali odgovorio je na pisanje hrvatskog portala "Indeks" da navodno "poseduje 24 stana u Bugarskoj".

Siniša Mali je ukazao da hrvatski portali iznova pokušavaju da budu domišljati.

"Pavelićevi podanici nastavljaju sa svojom starom opsesijom - Srbijom, očigledno ljubomorni na naš rast i razvoj. Tako u svoje medije rado pozivaju one, koji tendenciozno pokušavaju neistinama da se domognu fotelje, kao i njihove uposlenike koji plasiraju laži, kako bi zagospodarili javnim finansijama. S druge strane, njihovi portali, poput Index.hr-a, iznova pokušavaju da budu domišljati, kako bi što više isprozivali našeg predsednika Aleksandra Vučića, ovog puta koristeći slučaj 'Pandora', u kome sam optužen da imam navodna 24 stana u Bugarskoj, a koja je zapravo reciklirana, stara priča koja je još pre par godina pala u vodu", navodi Siniša Mali.

On ističe da su mnogi hrvatski mediji još zaglibljeni u prošlost.

"Već danima od komšija, posebno putem njihovih medija, zaglibljenih u prošlost, bezmalo čujemo i pretnje da nećemo biti u Evropskoj uniji, da su oni prvi po pitanju ekonomije, i mnoge druge čežnje. To je posebno vidljivo na primeru javnog duga, koji je u Hrvatskoj porastao na nezavidnih 87,4 odsto, dok je kod nas, uprkos ogromnim izdvajanjima države od čak osam milijardi evra za tri paketa pomoći privredi i građanima, stabilan i trenutno na nivou od 56,3 odsto. Dakle, ispod nivoa koji propisuje Mastriht i tako će i ostati. Prošle godine, kada je ekonomija na svetskom nivou potonula usled pandemije virusa korona, Srbija je ostvarila jedan od najboljih rezultata u Evropi, pošto je pad BDP-a bio svega 0,9 odsto, dok je Hrvatska ekonomija pala za čak 9 procenata. I ove godine očekujemo da ostvarimo jedan od najboljih rezultata na starom kontinentu. Za one koji su deset puta gori od nas, bilo bi bolje da umesto sejanja mržnje i neistina, pokušaju da ostvare civilizovan kontakt, jer možda od nas nešto i nauče ili čuju savet kako da očuvaju svoju ekonomiju. Umesto razmišljanja o napretku, pomirenju i promovisanju dobrih komšijskih odnosa, očigledno je da ne mogu da se otrgnu iz zagrljaja ustaškog nasleđa i mržnje koju promovišu gotovo svakog dana. Ali, odavno je poznato da ljudi mrze one koji pobeđuju, jer u njima bude osećaj manje vrednosti", naveo je Siniša Mali.

(Kurir.rs/Novosti)