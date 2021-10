PREMIJERKA BRNABIĆ NAKON SEDNICE: Siniša Mali nije imao 24 stana! Videla sam podatke to je laž ili pogrešna interpretacija

Premijerka Ana Brnabić nakon sednice kriznog štaba odgovarala je na pitanje novinara u Palati Srbija. Između ostalog, osvrnula se i na pitanje o ministru finansija Siniši Malom, ali i na pitanje o aferi "Jovanjici".

Naime, novinarka portala Krik navela je da je po "dokumentima iz Pandorinih papira Siniša Mali bio vlasnik svih 24 stana u Bugarskoj, i vlasnik dve ofšor firme.

- Dokumenta bez pravnog tumačenja zaista nisu dokaz bilo čega, nikada nisu ni bila, pa nisu ni sada. Sve ono što sam opet stigla da pogledam u nekih pola sata, ništa novo nisam videla od onoga što je već objavljivano ne postoji ni jedna nova informacija na koju već nije odgovoreno... Ali ako postoji ja pozivam nadležne organe da reaguju i da istraže. Ono što mi je opet zanimljivo da podvučem, je to što se radi o 2012. godini kada Siniša Mali nije imao političku funkciju i pričamo šta je on radio pre nego što je počeo da se bavi politikom i da je on imao 24 stana pre nego što je počeo da se bavi politikom. Koliko sam videla podatke, to je laž ili pogrešna interpretacija, slučajna ili namerna. Pričamo o periodu pre nego što je Siniša Mali počeo da se bavi politikom... A imate opet Dragana Đilasa koji nije imao ništa pre nego što je počeo da se bavi politikom, ali je sam prijavio pošto je prestao da se bavi politikom koji je onda sam prijavio 619 miliona evra. Njegov brat nije imao stan ili je imao jedan, a nakon političke karijere svog brata ima najmanje 29 stanova u centru grada. A mi se ovde finansiramo šta je on imao pre nego što je počeo da se bavi politikom. Da li on danas ima više? Ne! - navela je premijerka.

Tokom obraćanja premijerka Brnabić odgovorila je i na postavljeno pitanje o Jovanjici.

01:57 BRNABIĆ: Ne podržavam mešanje političara u rad suda, što to niste pitali za Miku Aleksića i i Mariniku Tepić

- Što se tiče mešanja političara u odluke suda, zanimljiv je tajming za koji me pitate, za Jovanjicu. Kako me to niste pitali kad se mešala Marinika Tepić ili kad je to radio Miki Aleksić? A danas me pitate zato što je narodni poslalnik pitao i to kada je završena istraga. Kako odjednom imamo tu veliku zabrinutost oko mešanja političara u pravosuđe? Ja mislim da nije u redu da se bilo ko meša u pravosuđe. Verujem u institucije. Nemam različit stav u odnosu na različite institucije. Ovo nikako ne može da utiče na istragu, jer je istraga odavno završena. Ako je i delić istine šta je pričao Koluvije, jedini način da javnost sazna šta se desilo je ovo šta je uradio gospodin Đukanović. Vršili su direktan pritisak na slobodu i život čoveka da bi lažno optužio Andreja Vučića. Za vaše medije i političare je taj čovek osuđen. Zamislite da sud donese odluku da je slobodan. Rekli biste da je oslobođen zbog političkih pritisaka - podvukla je premijerka.

