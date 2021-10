SAMIT EVROPSKA UNIJA - ZAPADNI BALKAN: Nećemo skoro u EU, ali to sada nije toliko važno (KURIR TV)

Samit Evropska unija - Zapadni Balkan održava se danas i sutra na Brdu kod Kranja u Sloveniji, gde će šefovi država članica EU i lideri Zapadnog Balkana razgovarati o evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana i daljoj integraciji u Uniju, ali i dodatnom podsticaju u primeni Evropskog investicionog i ekonomskog plana.

Skupom će predsedavati predsednik Evropskog saveta Šarl Mišel koji će zajedno sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen predstavljati Evropsku uniju.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je nadu da će biti vođena otvorena i iskrena diskusija o zapadnobalkanskim temama, ali i zajedničkoj budućnosti.

Ovo je treći samit EU - Zapadni Balkan za tri godine.

Kakva evropska perspektiva očekuje Srbiju posle samita? Zašto u Srbiji vlada skepticizam prema strategiji proširenja EU?

Ovo ovoj temi u "Usijanju" na Kurir televiziji govorili su predsednik Odbora za spoljnu politiku Žarko Obradović i osnivač Centra za međunarodnu javnu politiku Mišel Zubenica.

"Na ovom Samitu nećemo dobiti odgovor. Dobićemo obećanja, što politička, što ekonomska. Na osnovnu svega što čujemo, može se zaključiti da i samo pominjanje proširenja EU ima značaj. Za nas još uvek nema mesta, ali biće obećanja", kaže Obradović.

Na sastanku ambasadora u Briselu, Slovenija je kao temu predložila pridruživanje Srbije i BiH Evropskoj Uniji, što je izazvalo iznenađenje.

"Iznenađenje zvaničnika je bilo, jer očigledno se Slovenci nisu ni sa kim konsultovali oko toga. U dogledno vreme nećemo postati član EU. Prijemom Hrvatske je završeno to proširenje za duži period. Mi treba da se koncentrišemo na region. Važnije je da mi usvojimo evropske standarde i da nastavimo ekonomsku saradnju, a nije toliko važno da budemo i formalno primljeni", navodi Zubenica.

"Ja bih voleo da postanemo član EU, ali sam realan i znam da to neće ići brzo. Došlo je do zasićenja proširenja. Navrat nanos su od 2004. do 2007. primali, kasnije su primili još samo Hrvatsku. Duboko verujem da su predsednik Vučić i Srbija postali najveći 'problem'. Dok je Srbija tonula, niko se nije obazirao. Sada kada Srbija raste, Zapadni Balkan je ponovo važan. Predsednik Vučić i ova Vlada brinu o svojim građanima i svojoj zemlji. Mi smo problem jer smo siva zona u geopolitičkom prostoru jugoistočne Evrope. Iz njihove perspektive, mi smo prostor koji treba staviti pod kontrolu", nastavlja Obradović.

"Da SAD žele da neko uđe u EU, ta zemlja bi ušla za dve godine. Tako je bilo sa Rumunijom i Bugarskom. Zato ne verujem da Amerika stoji iza ove slovenačke ideje. Verujem da je to zbog bliskih, prijateljskih odnosa Srbije i Slovenije. Orban i Janša su prvi zagovornici proširenja", poručuje Zubenica i dodaje:

"Nikad Hrvatska ne bi ušla u EU da joj Nemačka nije oprostila neke greške i lobirala za nju. Važno je što smo, počev od 2012, popravili odnose sa Berlinom. Mi imamo problem koji drugi nemaju, a to su nerešene granice".

