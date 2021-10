PREDSTAVLJEN SLOVENAČKI MODEL ZA PRISTUP EU! Vučić: Mislim da EU neće prihvatiti!

On je između ostalog rekao da "Slovenački model predviđa da do 2030. godine sve zemlje Zapadnog Balkana budu članice EU, mislim da to EU neće prihvatiti. Ranije bi to ljudi doživljavali kao kataklizmu, mi smo naučili da se borimo sami.Nemam iluziju o brzom ulasku u EU - rekao je Vučić.

- Mislim da je Srbija najspremnija od svih zemalja Zapadnog Balkana za pristup EU, po ekonomskim parametrima. Građani Srbije ne žele da kvare svoje odnose sa Rusijom i Kinom - rekao je Vučić.

Vraćajući se na proširenje EU na Zapadni Balkan, Vučić je rekao:

- Mislim da ni oni nisu sigurni šta da rade, da u EU ima više škola mišljenja. Što se klastera tiče, prihvatili smo sve i radili na tome. A kakav će njihov odnos biti prema nama? To ne možete da promenite. Koncentrišemo se na ono što možemo da uradimo - rekao je Vučić.

- Siguran sam da će sutra Evropljanima svih nas i naših svađa biti preko glave - rekao je Vučić.

Kurir.rs