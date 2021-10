SAMIT LIDERA EU I ZAPADNOG BALKANA NA BRDU KOD KRANJA: Podrška evropskoj perspektivi zemljama regiona

Na Brdu kod Kranja počinje Samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana na kojem učestvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Prema nivou organizacije i imenima učesnika čini se da EU nije odustala od proširenja.

Predsednik Vučić je pred početak samita poručio da nema nikakvih iluzija o brzom ulasku u EU, ali da je važno da Srbija bude na evropskom putu.

U predlogu Deklaracije, koja bi trebalo da bude usvojena, prema pisanju medija, navodi se da Evropska unija ponovo potvrđuje svoju nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana i pozdravlja posvećenost partnera tog regiona evropskoj perspektivi.

foto: Beta/ AP/ Darko Bandić

Prema nivou organizacije i imenima učesnika čini se da EU nije odustala od proširenja. Domaćin samita je premijer Slovenije Janez Janša, a skupom će predsedavati predsednik Evropskog saveta Šarl Mišel.

Pored njega, na samitu su i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, nemačka kancelarka Angela Merkel i predsednik Francuske Emanuel Makron. Svi će oni u nacrtu deklaracije pružiti podršku proširenju EU koja će se zasnivati na nivou reformi.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da nema prevelika očekivanje od samita EU–Zapadni Balkan u Sloveniji, ali da očekuje pozitivnu poruku o podršci Zapadnom Balkanu.

Kako je rekao, on nema nikakvih iluzija o brzom ulasku u EU, ali je važno da Srbija bude na evropskom putu i da ima blisku saradnju sa EU, jer više od 60 odsto izvoza ide u EU, a i Srbija pripada Evropi.

"Slovenačka delegacija podržana od austrijskog kancelara Sebastijana Kurca predložila je da se napiše u tekstu zvaničnog saopštenja i tu je bila velika borba sa onim zemljama koje su protiv proširenja, to su tri zemlje koje ne bih da navodim u ovom tenutku, a ima ih više ali tri koje to rade otvoreno", naveo je Vučić.

Dodao je da je slovenački predlog da do 2030. godine sve zemlje Zapadnog Balkana budu deo EU.

"Ako me pitate ja mislim da to neće biti prihvaćeno. Mi smo naučili već godinama da moramo da brinemo o sebi, da razumemo ne samo svoju svakodnevicu, već i njihove političke potrebe, koje su takve da u ovom trenutku proširenje na Balkan nije dominantna i nije popularna tema", istakao je Vučić.

Juče su se lideri Evropske unije sastali u Sloveniji i razgovarali o problemu mogućih migracija nakon pomene vlasti u Avganistanu, razvoju odnosa prema Kini, kao i odnosu prema starom strateškom partnerstvu između Velike Britanije, Australije i SAD.

To su sve one važnije teme u EU sa kojima pitanje proširenja nema toliko sreće da bude na glavnom stolu, ali će svakako na samitu u Sloveniji to biti.

(Kurir.rs/RTS)