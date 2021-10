SLOBODAN MILOŠEVIĆ SPREČIO DA RATKO MLADIĆ UZME SARAJEVO: Ofanziva u julu 1993. prekinuta po naređenju iz Beograda

General Ratko Mladić je u julu 1993. mogao da zauzme Sarajevo i tako rat u Bosni okonča dve godine ranije, ali je ofanziva zaustavljena po naređenju iz Beograda, tvrdi Milan Jolović Legenda, komandant specijalne jedinice Vukovi sa Drine i neposredni učesnik operacije koja je mogla da spreči nastavak krvoprolića znatno pre Dejtonskog sporazuma.

- U to vreme muslimanske snage su vodile žestoke borbe sa Hrvatima u srednjoj Bosni i bile su razvučene na dugom frontu. Kada smo oslobodili Trnovo, Treskavicu i delove Bjelašnice i lgmana, bez po muke smo mogli da uđemo u Sarajevo. Međutim, do toga nije došlo, pretpostavljam političkom odlukom - svedoči Jolović. On kaže da nije bio svedok tih političkih pritisaka, ali da je naređenje moglo da stigne jedino iz Beograda. Prethodno je uspaničeni Alija Izetbegović, videvši da mu je uporište pred padom, tražio spas od zapadnih sila.

- Ma koliko da je reč predsednika Radovana Karadžića imala težinu, ne verujem da bi general Mladić poslušao takvo njegovo naređenje. Zna se ko je u to vreme jedini mogao to da uradi, Slobodan Milošević. Mislim da je tada propuštena velika šansa da se vojnički poraženi muslimani nateraju za pregovarački sto i spasu mnogi životi - pojašnjava legendarni komandant specijalaca.

Povodom argumenata koji su servirani da bi se zaustavila ofanziva - da će Zapad pobesneti i napasti Srbe, da će maltene izbiti treći svetski rat - Jolović odmahuje rukom:

- Tako je i francuski general Filip Morijon te iste 1993. zapretio bombardovanjem Srbije ukoliko Vojska Republike Srpske uđe u Srebrenicu. Tada smo odustali, ali smo to učinili dve godine kasnije i ništa se nije dogodilo.

On ne zna kako je glavnokomandujući VRS reagovao na naredbu da vojsku zaustavi pred Sarajevom, ali može da pretpostavi. Kada je isto naređenje stiglo u proleće 1994. na Goraždu, bio je veoma besan. Ipak, ma koliko bio tvrdoglav i svojeglav, poštovao je subordinaciju, odnosno odluke političara i trudio se da se njegov sukob sa Karadžićem ne oseti u vojsci. To jedinstvo koje smo sačuvali do samog kraja rata je, u stvari, jedna od najvećih tekovina otadžbinskog rata - napominje Jolović.

Branislav Puhalo, ratni pratilac Ratka Mladića, kaže da je VRS mogao da oslobodi Sarajevo stotinu puta, ali joj nije dala viša politika.

- Smestili smo se na Trebeviću lanina jugoistočno od Sarajeva, sve je bilo spremno za preuzimanje, ali je stigla naredba da se stane. Sećam se jednog poziva, nisam čuo detalje razgovora i od koga je stiglo naređenje, ali znam da je Mladić bio veoma ljut - svedoči Puhalo.

(Kurir.rs/ S. telegraf)