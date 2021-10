NARODNE POSLANIKE ĆE KONTROLISATI KOMISIJA ZA ETIKU: Profesori će postrojavati poslanike!

Ponašanje republičkih poslanika ubuduće će kontrolisati Komisija za etiku, koju će činiti pet nezavisnih članova, od kojih će troje biti redovni profesori fakulteta Beogradskog univerziteta, saznaje Kurir.

Naime, kako bi poslanici bez izuzetka poštovali nedavno dopunjeni Kodeks ponašanja i kako ne bi bilo vrdanja, njih će kontrolisati posebno oformljena Komisija za kontrolu, u kojoj će se naći petoro ljudi koji nisu skupštinske ličnosti.

Nepristrasni

- Da ne bi bilo gledanja kroz prste, odlučeno je da poslanike kontrolišu ljudi koji nisu ni na kakav način povezani ni sa Skupštinom, niti sa bilo kojom strankom. Iako još uvek nisu izabrani konkretni pojedinci, rešeno je da troje od njih budu redovni fakultetski profesori i još dvoje iz skupštinskih službi - priča dobro upućen izvor Kurira.

Kako dodaje, oni će za svoj rad dobijati i korektnu nadoknadu.

- Zasad je ideja da dobiju naknadu u visini jednog paušala koji iznosi oko 27.000 dinara. Očekuje se da se već u narednim danima i zvanično usvoji ova odluka i imenuju članovi Komisije za kontrolu kako bi se što pre počelo s konkretnim koracima u vezi s kontrolom i eventualnim kažnjavanjem poslanika - kaže naš sagovornik.

Kazne i po pola plate

Odluku o naknadi za članove Komisije predložio je predsednik Administrativnog odbora Aleksandar Martinović i ona iznosi tačno 27.320 dinara.

Podsećanja radi, nedavno je Skupština usvojila izmene Kodeksa ponašanja narodnih poslanika, a one predviđaju i novčane kazne od 10 do čak 50 odsto skidanja od plate. Tako će oni kojima bude izrečena opomena ili javna opomena morati da plate od oko 10.000 pa do čak i više od 50.000 dinara, s obzirom na to da je prosečna poslanička plata oko 105.000 dinara.

I. Žigić