KONTROVERZNI AMBASADOR POKUŠAO DA UNESE OGROMAN NOVAC U SRBIJU: Sumnjalo se da je pomagao Bagziju, sad imao 12 kofera sa parama

Jugoslav Vukadinović, ambasador Srbije u Kairu, uhvaćen je na beogradskom aerodromu sa velikom količinom novca koju je pokušao da prenese preko granice, saznaje se nezvanično.

Kako otkriva izvor, Vukadinović je pre izvesnog vremena sa suprugom doputovao iz Kaira na aerodrom "Nikola Tesla" i tada je pokušao da u zemlju unese 84.000 evra u kešu koje prethodno nikome od nadležnih nije prijavio.

- Vukadinović i njegova supruga su se vratili iz Egipta pošto je on samo nekoliko dana ranije opozvan sa mesta ambasadora. Sa sobom su imali 12 kofera u kojima je bilo raspoređeno 80.000 evra i još oko 4.500 evra su imali u novčanicima - otkriva izvor.

Inače, svaka osoba može u zemlju da unese neograničeno mnogo novca, ali ukoliko je suma veća od 10.000 evra, taj novac mora da bude prijavljen. Vukadinovići su tu sumu daleko prekoračili, a nikoga od nadležnih nisu obavestili.

- Kada su ga uhvatili, on je rekao da se radi o diplomatskoj pošiljci. Međutim, kako svaku diplomatsku pošiljku mora da prati kurirsko pismo, a on ga nije imao, carinici su shvatili da laže. Onda je promenio iskaz i rekao da je reč o ličnoj ušteđevini - navodi sagovornik.

Međutim, prema podacima Agencije za borbu protiv korupcije, iako je bio u obavezi da prijavi ličnu ušteđevinu, on to nije uradio, a pomenuti novac nigde nije zaveden.

Kako se saznaje, novac je zaplenjen, Vukadinović je pušten, a javnost do danas o ovom skandalu nije znala ništa. Prema informacijama do kojih smo došli, protiv doskorašnjeg ambasadora u Kairu se vodi i postupak pred nadležnim organima.

Vukadinović je, inače, opozvan neposredno pre ovog incidenta zbog profesionalnih propusta. Sve je kulminiralo kada je krajem avgusta trebalo da organizuje zvaničnu posetu ministra spoljnih poslova Srbije Nikole Selakovića Egiptu, a on to nije uradio kako treba.

- Nekoliko dana pred Selakovićev dolazak, Vukadinovića su pozvali ljudi iz MSP da vide kako teku pripreme, a on je rekao da je privatno u Hurgadi i da će sa posetom sve biti OK. To je ozbiljan nemar i bahatost, jer ambasador je tamo da bi organizovao posetu. I ovaj događaj sa prenošenjem novca pokazuje da su predsednik Aleksandar Vučić i ministar Selaković postupili ispravno kada su opozvali Vukadinovića - kaže izvor.

foto: Profimedia

Slučaj "Bagzi" i uloga konzula

Vukadinović važi za kontroverznog ambasadora, a i ranije je povezivan sa nezakonitim poslovima. On je svojevremeno bio konzul u Solunu, a s tog mesta je sklonjen zbog sumnji da je pomagao članu zemunskog klana Dejanu Milenkoviću Bagziju.

Milenković je svojevremeno planirao bekstvo iz Grčke, gde se nalazio, a prema zvaničnom saopštenju MUP-a, za to je znala i naša policija. Par sati pre nego što su Milenkoviću stavljene lisice, rukovodstvo srpske policije naredilo je punu pripravnost policajaca na graničnim prelazima zbog sumnje da će Milenković sa novim pasošem ući u Srbiju i Crnu Goru.

- Neko iz Beograda je ubrzo signalizirao Milenkoviću da je otkriven i da mora da beži iz Grčke. Ko je to uradio za sada se ne zna, niti je naša policija radila na tome. Milenković nije imao dokumenta i, zbog strogih kontrola, za bekstvo iz Grčke mu je bio potreban valjan pasoš, koji je, kako pretpostavlja grčka policija, trebalo da dobije baš u našem konzulatu. Od koga, nije poznato, jer je slučaj posle smenjivanja Vukadinovića zataškan - ispričao je izvor "Blica" te 2004. godine.

Posle toga, Vukadinović je vraćen u zemlju, a narednih 15 godina bio je na nižim pozicijama u Ministarstvu spoljnih poslova.

- U vreme kada je Bagzi uhapšen, na vlasti je bio DSS, koji je iz neobjašnjivih razloga bio blagonaklon prema toj ekipi. Mi u kući smo pretpostavljali da je to istovremeno razlog što Vukadinović nikada nije procesuiran. Država je verovatno htela i da zataška skandal, pa je on vraćen bez obrazloženja - ispričao je svojevremeno izvor iz MSP-a.

Povlačenje generalnog konzula nikada nije dobilo zvaničan epilog.

Vukadinović je za ambasadora u Egiptu imenovan novembra 2017. godine, a tada se govorilo da je blizak tadašnjem generalnom sekretaru MSP Veljku Odaloviću, kao i da je prijatelj Dragana Markovića Palme, kojeg je u Egiptu više puta dočekivao i gostio.

Rani radovi diplomate

Nedeljnik "Vreme" svojevremeno je pisao da je Vukadinović došao na mesto generalnog konzula u Grčkoj u oktobru 2001, posle jednog mandata u Makedoniji i osam meseci u zemlji.

- Kažu da je bio član JUL-a. Nije, međutim, kum Gorana Svilanovića, kako se pričalo okolo po SMIP-u. Tokom službe u Solunu izazvao je niz problema: nedisciplina (napuštao Grčku ne prijavljujući putovanja SMIP-u); držao skupove solunskih Srba raznih vrsta u konzulatu (pretežno sumnjivih biznismena); rado primao pomoć sponzora itd. Osoblje konzulata optužilo ga je za korupciju i o tome postoje dokumenta u SMIP-u. Konkretno, da je od izvesnog Zorana - Zonje Petrovića, Arkanovog ortaka iz FK Obilić, primio ili kupio (nije jasno) izvesni "mercedes 220 D", registarskog broja BG 17-10. Problem je bio u tome, piše u jednoj izjavi, što je vozilo bilo kradeno, pa je jedino moglo da se koristi sa diplomatskim tablicama "koje niko ne proverava" - piše u navedenoj belešci.

Vukadinović: Nije tačno, pitajte MSP

Jugoslav Vukadinović u izjavi za "Blic" kaže da informacije nisu tačne i da ovo nije vest za novine.

- To nije tačno, novac je prijavljen. Pitajte Ministarstvo spoljnih poslova, oni su upućeni u sve, to je bila diplomatska pošta - poručio je Vukadinović.

MSP: Dok traje postupak, bez izjava

Ministarstvo spoljnih poslova je navelo da neće izlaziti u javnost dok traje postupak.

- Dok traju postupci pred nadležnim organima, MSP neće izlaziti u javnost. Tačno je da je zbog neprofesionalnog postupanja Jugoslav Vukadinović opozvan sa mesta ambasadora - kažu u MSP.

(Kurir.rs/Blic)