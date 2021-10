STEFANOVIĆ SE OBRATIO MEDIJIMA: Negirao optužbe policijskih funkcionera pa odbio da odgovara na pitanja novinara

BEOGRAD - Ministar odbrane i nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović obratio se medijima negirajući optužbe policijskih funkcionera na račun da je znao za kuću strave klana Velje Nevolje u Ritopeku u kojoj su ubijani ljudi ali da nije dozvoljavao da se uđe u nju.

On je na jutrošnjoj konferenciji izjavio da je "laž da je predvodnik grupe zaverenika koja ima za cilj da sruši predsednika Srbije Aleksandra Vučića i da je spreman da odmah ode na poligrafsko testiranje".

"Laž je da sam predvodnik nekakve grupe zaverenika koja bi da sruši predsednika Vučića. Spreman sam odmah da odem na poligrafsko testiranje. Nadam se da će to učiniti i svi oni koji ovo govore o meni i da će se pokazati da je to laž", kazao je Stefanović.

On je dodao i da treba utvrditi ko je u slučaju Jovanjica instruirao optuženog Predraga Koluviju da u čitavu priču uvuče i predsednikovog brata Andreja Vučića pa pojasnio da je cilj tog poteza bio da "predsednik Vučić vidi kako mu hapse brata i da ga to natera da podnese ostavku".

Stefanović: Hajku protiv mene vode ljudi povezani s Belivukom Stefanović je izjavio i da ga za opstrukciju istrage protiv kriminalne grupe Veljka Belivuka putem medija optužuju ljudi koji na taj način žele da prikriju svoje direktne kontakte sa Belivukom. Podsetimo, Milačić je izjavio da je istragu protiv Belivuka zaustavio upravo tadašnji ministar unutrašnjih poslova Stefanović. Naime, Stefanović je jutros rekao da je prestao da obavlja dužnost ministra policije u oktobru 2020. godine, a da Milačića ništa nije sprečavalo da, ako su njegove tvrdnje tačne, odmah nakon kadrovskih promena uđe u kuću u Ritopeku, za koju se sumnja da je bila mesto više ubistava. "Umesto toga, policija je (u kuću u Ritopeku) upala tek u februaru 2021. godine", naveo je Stefanović i dodao da je Mlačić u međuvremenu osuđen na sedam meseci kućnog pritvora zbog odavanja poverljivih policijskih informacija. Beta

- Hajka je na mene jer oni koji su imali kontakte, koji su sedeli s njim u kafićima, održavali komunikaciju, a sva saznja imaju bezbednosne službe, ti ljudi pokušavaju da prikriju kontakte, da sakriju svoju krivicu i prebace na druge da oni ne bi odgovarali. Radi se o Aleksandru Papiću, biznismenu iz Beograda, utvrdio sam da je čovek sve vreme pokušavao da mi bude blizak, ne bi li ostvario ciljeve. Tu je Toni Apostolović, direktor kompanije Tim sistems i bivši policajac Ilija Milačić, koji se viđao s Belivukom i članovima klana – naveo je bivši ministar unutrašnjih poslova. Kako je dodao, do ovih saznanja došao je posredno putem nekih od zaposlenih u kompanijama i novinara koji su se bavili istragom kontakata i veza.

Podsetimo, bivši načelnik beogradske UKP Ilija Milačić izjavio je da je istragu u slučaju kriminalne grupe Veljka Belivuka i kuće u Ritopeku zaustavio bivši ministar policije, a aktuelni ministar odbrane Nebojša Stefanović. Milačić je tim povodom rekao i sledeće: Meni Stefanović kaže – Milačiću, ja nemam vremena, ni snage, ni živaca, ja sam umoran čovek, ja za 15-20 dana, mesec – idem odavde, a vi to malo sačekajte pa sve pripremite i dajte novom ministru“, te dodao da su praktično tadašnji ministar unutrašnjih poslova i načelnik UKP znali da ta kuća postoji. - Da, znali su apsolutno, kako nisu, pa znali smo svi“, rekao je Milačić.

Stefanović je jutros negirao njegove reči kao i optužbe da mu je rekao da sačeka sa tim pa da sva ta saznanja preda novom ministru.

Stefanović se potom osvrnuo i na policijskog službenika Tomislava Radovanovića za kog je rekao da ga je juče bez ikakvih dokaza naveo kao organizatora nekakvih paralelnih veza u MUP-u čiji je cilj slabljenje predsednika Vučića.

- Ja sam u svakom trenutku radio isključivo u interesu Srbije, a Radovanović tvrdi da sam protiv države i predsednika radio zato što me zavrbovala jedna strana obaveštajna služba", rekao je Stefanović. "To za šta me je Radovanović optužio da radim protiv svoje zemlje je laž najvećih razmera. Kao patriota i član Vlade ne mogu da pređem preko toga i on će ove besmislice morati da objasni pred nadležnim organima", kazao je Stefanović koji je na kraju konferencije rekao da neće odgovarati na pitanja novinara.

