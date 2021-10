DIREKTOR JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE BASTA PORUČIO: Vučiću, hapsi bagru koja je radila protiv državnih institucija

Direktor JKP "Beogradske elektrane" Rade Basta poručio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da pohapsi svu "bagru koja je radila protiv državnih institucija".

Basta poručuje Vučiću da ti ljudi treba da odgovaraju bez obzira da li su iz redova SNS, SPS, opozicije ili bilo koje druge stranke.

"Prisluškivanje predsednika bio je jedan direktan pokušaj da se izvrši državni udar na predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovu porodicu i da se pretnjama i zastrašivanjem, predsednik Vučić zaustavi u naporima da Srbija postane moderna, uređena i uspešna država, zabrinjavaju svakog građanina Srbije, ali sam uveren, da to neće pokolebati predsednika Vučića, koji je i sam ukazao više puta da je svestan svih rizika i opasnosti koje borba protiv kriminala nosi", kaže Basta i dodaje:

"Predsednika Vučića će pokušati izdati njegovi lažni prijatelji i saradnici iz svojih ličnih interesa koji imaju načina da rade protiv njega i smišljaju lažne afere. Isto tako, trebalo bi da hapsi i sve one koji su prekršili Zakon države Srbije u bilo kojem smislu, od ličnog do enormnog bogaćenja pojedinaca - tajkuna, jer se svi kriju iza imene i kredibiliteta predsednika Vučića. Apelujem da svi koji su prekršili Zakon moraju da odgovaraju pred državnim organima i dajem punu podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću za sprovođenje vladavine prava u Srbiji", zaključuje on.

