PREMIJERKA BRNABIĆ: Samo vakcinacija, sve ostalo su polumere i produžavanje agonije

Premijerka Ana Brnabić ponovila je danas da je vakcinacija jedino pravo rešenje za epidemiju korona virusa a da su sve ostalo "polumere i produžavanje agonije".

Ocenila je da će se bez vakcinacije "ići iz talasa u talas epidemije dok se svi nevakcinisani ne zaraze".

"Sve drugo je skretanje teme sa onoga što je jedino važno a to je vakcinacija. Kada pričamo o drugim merama, ne pričamo o vakcinaciji, to sam videla u svim prethodnim talasima", kazala je premijerka za Prvu televiziju.

Po njenim rečima, epidemiološka situacija u Srbiji bila bi stabilna kada bi svi građani poštovali važeće mere poput nošenja maski u zatvorenom prostoru i na otvorenom ako nije moguće držati distancu.

"Možemo da pobedimo ovo samo svi zajedno kao društvo. Ovo je ispit i test zrelosti našeg društva. Moramo da počnemo da apelujemo na ličnu odgovornost i građansku solidarnost", navela je predsednica Vlade Srbije.

Upitana zašto nisu uveden kovid propusnice, premijerka je rekla da je sve zemlje koje su to učinile imaju problem sa zloupotrebama tih papira.

"One su najvažnije kako bi se vakcinisali mladi a u trenutku kad se pojavi prva vest da je neko falsifikovao propusnicu ili ušao bez nje u kafić ili noćni klub, to bi onda postalo 'kul' i svi mladi bi onda krenuli da pokazuju društvu kako su i oni uspeli u tome. To je dijametralno suprotno od onoga što mi želimo a to je da apelujemo na ličnu odgovornost", navela je Brnabić.

Dodala je da je to "teži ali bolji put" koji će kako je ocenila, dati održive rezultate.

(Kurir.rs/TV Prva)