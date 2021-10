LUKIĆU ZABRANILI I DA NAPIŠE MEMOARE?! Generalu uskraćena osnovna ljudska prava IZA SVEGA STOJE NEVLADINE ORGANIZACIJE

Policijski general Sreten Lukić koji je stigao u Srbiju iz zatvora u Hagu nalazi se na uslovnom otpustu uz niz strogih mera koje ne sme da prekrši.

Tribunal mu je između ostalog zabranio komunikaciju s medijima, ali i odlazak na teritoriju KiM. Lukić se pravila mora pridržavati sve do 7. januara 2026. godine kad mu ističe puna kazna.

- Čuo sam se sa njegovom suprugom, ali ne mogu da kažem da sam zadovoljan. Predsednik Tribunala je zloupotrebio svoju poziciju. To je više bila njegova samovolja - rekao je advokat optuženog Branko Lukić.

O ovoj temi u jutarnjem programu Kurir televizije govorio je i advokat Ivan Simić koji je naglasio da je kredibilitet Tribunala još jednom veoma narušen.

- Smatram da je ovim još jednom narušen kredibilitet Tribunala i da nije dobro to što Tribunal ostavlja iza sebe. Istorija će suditi o tome da li je neko branio državu kad vas je bombardovalo 20 ili 30 zemalja sveta. Za to je ipak trebalo imati kapacitet i lične hrabrosti. Te zabrane koje su sada generalu stavljene su političke zabrane - kaže Simić.

Advokat je haški sud uporedio sa inkvizitorima

- Ono što svaki brucoš treba da zna da je haški sud politički sud. To je jedna inkvizitorska institucija poput onih koje smo gledali u "Robinu Hudu". Koliko god da šurujete sa stranim silama, vi ste za njih potrošna roba, kao što se vidi u slučaju Sretena Lukića - kaže Simić.

Naglašava da su u pitanju političke zabrane.

- To su političke zabrane koje je on dobio. Ne može ni memoare da napiše? Šta znači to moći će 2026? Za pet godina ko živ, a ko mrtav! Sve je posledica delovanja kojekakvih nevladinih organizacija koje pričaju da se kontaminira društvo time što su na slobodi Srbi koji su osuđeni u Haškom tribunalu. Društvo se kontaminira isključivo ako nekome uskratite ljudska prava. Pa oni koji su osuđeni zbog najmonstruoznijih zločina imaju kad izađu neka svoja prava - kaže Simić.

