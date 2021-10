UŽIVO PREDSEDNIK VUČIĆ NA SAJMU PARTNER 2021: Moramo da idemo u korak sa svetom, nekad i da budemo ispred

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić otvorio je danas 10. Međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme "Partner 2021" u Hali 1 na Beogradskom sajmu.

- Moramo da idemo u korak sa svetom, nekad i da budemo ispred, čini mi se da uspevamo u tome, ljudi imaju šta da vide. Ove godine imamo najviše noviteta iz namenske industrije. Verujem da ćemo u narednom periodu još da unapređujemo namensku industriju - kazao je Vučić.

O pokretu nesvrstanih i provokacijama Vjose Osmani

- Nisam video izjavu godspođe Osmani. Oni misle da je politika u tome da svaki dan napadaju Srbiju i da negiraju sve što Srbija radi, podnećaju me na nekoga neću reći koga. Pod dva, misle da se problemi rešavaju i da ste politički završili posao ukoliko date što agresivniju i žešću izjavu, a u stvari ne morate ništa ni da radite, dovoljno je triput da tvitnete i objavite negde svoj stav i rešili ste problem. Pod tri, mi nikoga ne varamo, nikoga ne obmanjujemo, ako neko nekoga obmanjuje onda su to oni i ne samo oni, jer nisu tu važni već oni koji ih podržavaju. Mi nikoga ne obmanjujemo i ne lažemo i ovaj samit nismo iskoristili za prljavu kampanju protiv Prištine ili bilo koga. Iskoristili smo za promociju Srbije i Beograda.

O energetskoj krizi

- U velikom smo problemu svi i ako ne otputujem, probaćemo da napravimo mapu dugoročnih i kratkoročnih planova. Nastavićemo da ulažemo u energiju ali i eksploataciju fosilnih goriva. Radićemo i bartere, nećemo dozvoliti da kriza pogodi našu zemlju - rekao je Vučić.

Zašto je Sajam naoružanja u isto vreme kad i Samit nesvrstanih?

- Veoma je važno da promovišemo ono što imamo. Mislim da je slučajno, ali bih voleo da je namerno istovremeno održan i Samit nesvrstanih i Sajam naoružanja. To bi značilo da vodimo odgovornu politiku. Voleo bih da se obratim i ljudima iz Krušika, koje je bivši režim uništio. Ljudi u Krušiku dobiće svoje zdravstvene doprinose i sve će im biti uplaćeno. U skladu sa tim, srećan sam svim što je viđeno na Sajmu naoružanja, potpisali smo više ugovora i memoranduma sa nekoliko zemalja. Naša namenska industrija mora da radi i mora da postoji - objasnio je predsednik.

Zašto su članovi Predsedništva SNS na sednicu došli službenim automobilima?

- Što se tiče službenih automobila, u pravu ste, slažem se sa vama, oni će reći da je normalno da ih koriste po Beogradu, ali to smeju samo štićena lica, a nije bilo možda dvoje ili troje takvih na sednici SNS. Za mene je sramota kad neko potroši 619 dinara, a ne 619 miliona evra.

O Jovanjici i o poligrafskom testiranju

- A odakle vama da je moj brat na bilo koji način učestvovao u aferi Jovanjica. 6357 puta ste ponovili tu informaciju za poslednjih godinu dana, a nikada niste rekli ni izvinite zbog toga. A sad imate i sudsku presudu koja govori da nije istina. Niko nije rekao da taj čovek neće da odgovara za Jovanjicu. Valjda ima pravo da odgovara kao i svi drugi, da se održi sudski proces. Kako to da vi koji se danas zalažete za legalizaciju marihuane, sada komentarišete na taj način Jovanjicu. Što se poligrafa tiče, izaberite poligrafistu kojeg god hoćete, ja sam spreman. Vi da budete prisutni, vi da postavljate pitanja, da određujete pitanja, sve. Ja sam spreman. Što se Jovanjice tiče, to je posao na nadležnim organima. Meni je važno da je pravosnažnom presudom odlučeno da ste vi obmanjivali javnost. A šta bi sa tim da Andrej nije pokazivao ličnu kartu kada su ga tukli. To ste vi tvrdili danima. Kao i priča o tome kako neko ima nanognicu, a daje intervju. A kada ste vi hteli Obradoviću da date Pulicerovu nagradu dok je imao nanognicu - pitao je Vučić.

