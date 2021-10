PREDSEDNIK VUČIĆ NEGIRAO TVRDNJE VJOSE OSMANI: Nismo koristili nesvrstane za kampanju protiv Prištine

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je negirao tvrdnje kosovske predsednice Vjose Osmani da je samit Pokreta nesvrstanih zloupotrebljen za "prljavu i brutalnu kampanju" protiv Prištine i dodao da je taj skup iskorišćen samo za promociju Srbije i Beograda.

"Govorili smo o nekim trajnim vrednostima. O miru i stabilnosti, o teritorijalnom integritetu i suverenitetu, a to su vrednosti na kojima je Pokret nesvrstanih osnovan. I to nema nikakve veze sa njihovim vrednostima. Naš posao je da radimo i da se borimo", rekao je Vučić na Sajmu naoružanja u Beogradu.

Vučić je rekao da Priština misli da se problemi rešavaju tako što se svakodnevno daju agresivne izjave protiv Beograda, ali da je njemu drago što oni tako misle.

Dačić odbacio kritike o Samitu nesvrstanih i Rusiji

Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić je danas odbacio stavove po kojima je zvanični Beograd zloupotrebio aktuelni Samit nesvrstanih u korist Rusije. Dačić je za Televiziju Hepi rekao i da takve kritike "nemaju realnu osnovu". "Šta će Rusiji to, pa Rusija, recimo, ; periodično održava sastanke sa zemljama Afrike (koje su članice Pokreta nesvrstanih) ...i to su sve kritike koje nemaju nikavu realnu osnovu ", rekao je on. Na Samitu nesvrstanih u Beogradu, u svojstvu posmatrača učestvuje i Rusija.

Petković: Osmani svakodnevno gubi podršku na međunarodnom nivou, zato napada Samit nesvrstanih

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da napadi predsednice Kosova Vjose Osmani na obeležavanje 60. godina Samita nesvrstanih u Beogradu pokazuje nervozu, jer joj je jasno da svakog dana gubi podršku na medjunarodnom planu."U maniru ljubomornog deteta, Vjosa Osmani ponovo napada zvanični Beograd, pokušavajući da umanji sopstvene političke neuspehe i nedostatke koji su nedavno bili očigledni i medijima u Prištini", kazao je on, a prenela Kancelarija za Kosovo i Metohiju.