VULIN: Vučić nije prisluškivan jer komunicira s kriminalcima! U 1.882 razgovora nema nijedne kompromitacije

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je danas da ne zna u koliko telefonskih razgovora je prisluškivan predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ali da je to dokazano za "1.882 prisluškivani razgovor u kome nema ni jedne jedine kompromitacije".

Vulin je za televiziju Pink izjavio da nisu tačne optužbe iz opozicije da je Vučić prisluškivan "jer komunicira sa kriminalcima", jer od 26 takvih osoba "nijedan nije osuđen ni optužen".

"Kako je kriminalac ako nije optužen? Njih 26 nisu dobili nijednu krivičnu prijavu a o procesu da ne pričamo. Jasna je zla namera protiv predsednika Vučića i članova njegove porodice", kazao je Vulin.

On je rekao da je "ideja bila da se nadje bilo šta kompromitujuće da se dodje do Aleksandra Vučića" i da je za operativnu obradu - prisluškivanje morala da se dobije dozvola suda, koja je tražena za ljude za koje se znalo da komuniciraju sa predsednikom Srbije, da bi tako mogli i njega da prisluškuju, pošto nisu mogli to da urade direktno.

Prema njegovim rečima cilj prisluškivanja je bio da se protiv Vučića "nadje bilo šta kompromitujuće da bi on dao ostavku".

Vulin je rekao da je MUP predao nadležnom tužilaštvu materijal oko prisluškivanja i da je "siguran da ćemo vrlo brzo dobiti sudski epilog".

Na pitanje kako komentariše optužbe iz opozicije i na društvenim mrežama da "ne vidi razliku izmedju uzbunjivača i uzgajivača", povodom intervjua koji je sa osumnjičenim za proizvodnju marihuane na "Jovanjici" Predragom Koluvijom, koji je u kućnom pritvoru, uradio njegov advokat i funkcioner Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović, Vulin je rekao da je to isto kao kada je uradjen intervju sa uzbunjivačem iz "Krušika" Aleksandrom Obradovićem.

"To su iste stvari. U pravnom smislu ne vidim u čemu je razlika", kazao je Vulin, navodeći da je uzbunjivač iz "Krušika" intervjuisan dok je bio u kućnom pritvoru.

On je dodao i da srpsko Ministarstvo unutrašnjih poslova radi se na pronalaženju onih koji su u Srebrenici "pokušali da ubiju Vučića, i da će nakon njihove identifikacije biti podignuta optužnica, iako je to posao tužilaštva Bosne i Hercegovine".

Na pitanje dokle se stiglo u istrazi ubistva tročlane porodice Djokić iz Aleksinca, Vulin je rekao da se "aktivno radi na tom slučaju i da je kolegama iz Niša stigla pomoć iz Beograda". "Celo ministarstvo je posvećeno tome. Pronašli smo dosta dokaza koji upućuju šta se desilo i zašto se desilo", rekao je Vulin ne precizirajući detalje.

Kurir.rs/Beta/TV Pink