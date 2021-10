SRBIN RANJEN U ZVEČANU JE BRAT ČUVENOG HARMONIKAŠA ACE SOFRONIJEVIĆA: Bio sam na snimanju kad mi je tetka javila, šokirao sam se

Srećko Sofronijević, koji je danas teško ranjen tokom nemira na Kosovu i Metohiji, brat je harmonikaša Aleksandra Sofronijevića.

Kako se saznaje, Aleksandar je za ovaj nemili događaj saznao tokom snimanja emisije, a vest ga je šokirala.

Šokantne vesti iz Zvečana Sofronijeviću je javila tetka:

"Tačno je, to je moj rođak preko oca. Za ranjavanje mi je javila tetka, bio sam na snimanju tada i vest me je šokirala. Srećom dobijam informacije da će biti dobro, javlja mi familija, oporaviće se on" rekao je harmonikaš i dodao da je uz sve ljude na Kosmetu:

"Nažalost, strašne vesti stižu sa KiM, ja sam poreklo odatle i apelujem na mir".

Podsetimo, Srećko Sofronijević (36) iz Zvečana ranjen je danas nakon što su pripadnici kosovske policije otvorili vatru na narod koji se okupio da odbrani svoj grad.

Nakon ranjavanja primljen je u teškom stanju u KBC Kosovska Mitrovica gde je operisan i trenutno je stabilno.

(Kurir.rs/Telegraf)