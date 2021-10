BIZNIS STRANKA: Đilas preko stranačkih funkcionera ulaže novac STEČEN MUTNIM RADNJAMA u nekretnine i uvoz skupih automobila!

Lider Stranke slobode i pravde (SSP) i vlasnik „Multikoma“ Dragan Ðilas preko svojih najbližih političkih saradnika, političkog direktora SSP Vuka Vučurevića i bliskog saradnika Aleksandra Bijelića, kontroliše još dve firme u Beogradu - „Bejs inovejšen“ (Base Innovation d.o.o.), čija je delatnost građevinarstvo, i „Ultradrajv rentakar“ (Ultra Drive Rent a car d.o.o.), čija je delatnost rentakar i lizing automobila, otkriva Kurir!

Kapital za ove biznise stečen je, kako se sumnja, mutnim poslovima iz vremena dok je Ðilas bio gradonačelnik Beograda, a sada na ovaj način pokušavaju da ga ubace u legalne tokove.

foto: Nikola Anđić

Potvrđena optužnica Bijelić na sudu zbog 6 miliona € Viši sud u Beogradu potvrdio je juče optužnicu Višeg javnog tužilaštva protiv bivšeg gradskog menadžera Beograda i Ðilasovog saradnika Aleksandra Bijelića i još šest osoba. Oni se terete da su zloupotrebom prilikom rekonstrukcije Bulevara kralja Aleksandra 2009. oštetili gradski budžet za oko šest miliona evra. Sumnja se da su zloupotrebom službenog položaja, prilikom rekonstrukcije Bulevara, oštetili budžet Beograda za 642.333.852,56 dinara, a da su osnivačima „Balkan gradnje“, firme koja je dobila posao rekonstrukcije, pribavili protivpravnu imovinsku korist od oko 130.000.000 dinara. Preduzeće „Balkan gradnja“ je favorizovano na tenderu za rekonstrukciju Bulevara, dok su druge firme izuzete iz procesa javne nabavke, iako su bile mnogo povoljniji ponuđači.

foto: Marina Lopičić

Šema

Imajući sve ovo u vidu, zaključuje se da SSP sve manje liči na političku partiju, a sve više postaje biznis stranka, čiji vrh zanima jedino - materijalna korist.

Firma „Bejs inovejšen“ osnovana je u aprilu 2018. sa 5.000 dinara novčanog kapitala, a delatnost joj je razrada građevinskih projekata. Direktor ove firme je Vuk Vučurević, a kao vlasnik je upisana Nevena Kurtović, inače zaposlena u „Dajrekt mediji“ (jednoj od firmi u kojoj je Ðilas bio vlasnik), a s Vučurevićem je, kako saznajemo, u bliskim emotivnim odnosima. Ova firma, kako otkrivamo, otkupljuje stanove u malim, starim zgradama po Vračaru, i to na atraktivnim lokacijama, a potom, po otkupu svih stanova, na tom mestu zida novu višespratnicu.

foto: Privatna Arhiva

- „Bejs inovejšen“ trenutno je u fazi otkupa postojećih stanova u staroj zgradi u Topolskoj ulici, u samom srcu Vračara. Ta zgrada ima samo osam stanova, a „Bejs inovejšen“ je već otkupio četiri i upisao se kao njihov vlasnik u katastru. Pregovori su praktično završeni i sa još tri porodice, problem pravi samo jedna starija gospođa koja ne želi da proda svoj stan - kaže izvor Kurira blizak SSP.

Sličan je slučaj i s firmom „Ultradrajv rentakar“, koja je zvanično u vlasništvu Bijelića, gradskog menadžera u vreme dok je Ðilas bio gradonačelnik.

Jelena Vukoičić Obavijeno velom tajne Politička analitičarka Jelena Vukoičić navodi da su ovakve stvari moralno problematične jer ukazuju na pokušaj da se nešto, u ovom slučaju imovinski status, prikrije, što je uvek negativan pokazatelj, posebno za nekog ko se bavi javnim poslom - to jest politikom, i ima želju da dođe na poziciju vlasti: - Političarima, naravno, niko ne treba da zameri ako su, nezavisno od bavljenja politikom, stekli znatan kapital legalnim poslovima, ali kada je poreklo tog kapitala obavijeno velom tajne, kada pomenuti novac potiče upravo iz perioda kada je neko bio na vlasti i kada taj neko na sve načine pokušava da sakrije svoj materijalni status - onda sve to zajedno postaje prilično sumnjivo i problematično.

foto: Privatna Arhiva

Zaobilaze porez

Naime, u pitanju je agencija za rentakar i lizing automobila, koja je osnovana u decembru 2018, a čiji su vlasnici bili Nenad Gojković, Marija Despotović i Ivan Popović. Gojković je svojevremeno, kako se može pronaći na njegovom profilu na Linkedinu, bio zaposlen u Ðilasovom „Multikomu“. Međutim, u decembru 2020. Bijelić postaje direktor u ovoj firmi, a potom, u martu 2021, pokazuju podaci Agencije za privredne registre, upisan je i kao jedini vlasnik firme. Kurir je ranije pisao o ovoj firmi, jer upravo vrh SSP preko ove rentakar agencije iznajmljuje ultraluksuzne automobile, a našli su i model kako da izbegnu plaćanje poreza državi na uvoz ovih besnih četvorotočkaša.

Ðilas u svom vlasništvu ima BMW, a uslikan je i u džipu ove marke čija je cena oko 100.000 evra. Prema pisanju medija, jedan BMW je kupljen na lizing, a drugi je u vlasništvu njegove firme „Multikom grup“. Aleksandar Bijelić je ranije vozio džip BMW, a sada „audi“. Cena ovog automobila, i to najjeftinija verzija, bez dodatne opreme, iznosi čak 72.000 evra, dok je s opremom oko 100.000 evra. Za njima ne zaostaje ni Vučurević - on koristi luksuzni automobil iz BMW serije X, čija je cena u desetinama hiljada evra. Na ovaj način ne samo što su se Ðilas i saradnici dokopali luksuznih kola već su i našli kako da izbegnu plaćanje poreza na njih. Naime, kada se vozilo uveze na ime rentakar agencije, ne plaćaju se carina i porez. Tako se uštedi od 15.000 do 20.000 evra po automobilu, a to je novac koji bi, da se regularno plati, išao državi. Automobili se vode da stoje na placu, kao da nisu iznajmljeni, dok ih stvarni vlasnici voze.

Ekipa Kurira