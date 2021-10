ANA BRNABIĆ: Prelazak crvene linije bi bio da se Rosu nije povukao sa severa Kosova TO BI IZAZVALO REAKCIJU SRBIJE

BEOGRAD - Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da bi "prelazak crvene linije", koji bi izazvao reakciju Srbije, bio da NATO u sredu nije reagovao i da se specijalne jedinice kosovske policije Rosu nisu povukle sa severa Kosova, gde su sprovodile akciju sprečavanja šveca, tokom koje je povredjeno deset Srba.

"Da se ovo nastavilo juče, da se nastavilo pucanje na Srbe, a da NATO nije reagovao i da se oni nisu povukli, da dolazi do novog etničkog čišćenja srpskog naroda, jednostavno je crvena linija. Dakle, to se ne bi dozvolilo i to se neće dozvoliti. Mislim da je to jasno i NATO-u i KFOR-u i EU i ostalim partnerima", rekla je Brnabić u emisiji "Pravi ugao" na Radio-televiziji Vojvodine.

foto: Profimedia, Printscreen

Ona je istakla da je Srbija danas vojno "neuporedivo jača" i dodala da Srbija "može da se odvaži da odbrani Srbe na Kosovu".

Prema njenim rečima, provokacije iz Prištine su "stalne" i ocenila da je premijer Kosova Aljbin Kurti "neodgovoran političar i ideološki fanatik, koji svaki dan praktično preti ratom".

"Ja mogu samo da kažem da su te provokacije stalne i da mislim da je jedina nada i želja Aljbina Kurtija je da Srbi reaguju na te provokacije, kako bi onda, pretpostavljam, zauzeo i sever Kosova i Metohije", kazala je Brnabić.

Premijerka je ocenila i da je Srbija uspela da se nametne "kao konstruktivan i predvidiv partner" i da čini sve da sačuva mir i stabilnost".

"Očigledno je da je faktor nestabilnosti Priština i da su oni jedini krivci za nestabilnost", izjavila je Brnabić.

(Kurir.rs/Beta)