DRAGAN MARKOVIĆ: Pozivam Albance sa Kosova i Metohije da traže od Brisela viznu liberalizaciju, a da se manu militanata

Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma govorio je o lokalnim izborima na KiM.

- Aljbin Kurti je izgubio gotovo sve opštine i gradove na Kosovu i Metohiji na lokalnim izborima. To je znak da mladim ljudima, Albancima na Kosovu i Metohiji nije do rata, iako nekoliko država iz Evropske unije i SAD stalno daju Prištini instrukcije da radi nešto protiv Srbije. Tražite vi Albanci sa Kosova i Metohije da vam Brisel da viznu liberalizaciju, da možete da putujete, to je vaš interes, a nije vaš interes da dolaze na sever Kosova i Metohije jedinice ROSU sa dugim cevima i oklopnim vozilima i provociraju sukobe i pucaju na Srbe. A onda u navodnoj velikoj akciji protiv švercera uhapse čokolade, krem bananice i kekse. Oni treba da hapse narko dilere po Kosovu i Metohiji jer upravo su kosovski Albanci najveća baza za drogu za Evropu. Ja pozivam kosovske Albance da više ne prihvataju tu militantu politiku i da sarađuju sa Srbima i da gledaju u budućnost. Pustite vi više Kurtija i njemu slične. Nije budućnost rušenje nadgrobnih spomenika Srba kao pre neki dan, a ni godinu dana nije prošlo od sahrane. Jel to poruka za budućnost ? Moja poruka Albancima je otkažite poslušnost Aljbinu Kurtiju i svima onima koji bi stalno da prikzauju neko ratno stanje i mržnju - poručio je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma gostujući na TV Pink.

Nema alterantive ni varijante B - Vučić zajednički kandidat za predsednika Srbije

- Nekada je možda postojala alternativa ili varijanta B, a danas ne postoji varijanta B, ne postoji alternativa. Nema tog drugog kandidata koji može da se meri sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem na narednim predsedničkim izborima. Ako sve partije podrže Vučića za kandidata za predsednika Srbije onda time dajemo moć Srbiji, dajemo moć naciji. Onda je to znak da u daljim pregovorima oko najvažnijih nacionalnih i državnih pitanja nismo podeljeni, jer upravo je ta podeljenost skupo koštala Srbiju u prošlosti. Možem da vidimo neke druge u okruženju kao što su kosovski Albanci koji imaju konsenzus oko nacionalnih pitanja. Ali tako nešto ne postoji kod dela opozicije u Srbiji. Taj deo opozicije predvođen Draganom Đilasom misli da sve parama može da kupi i da trgovinom uticaja mogu da rade šta hoće. Ne može parama da se kupi porodica, ne mogu parama da se kupe glasovi građana Srbije. Građani znaju ko ste bili pre, šta ste radili pre i šta su vaša dela. Građani znaju da je Srbija danas ekonomski moćna i sigurna i politički stabilna, čak smo i delili vakcine drugim zemljama i imali vakcine pre nego i najmoćnije zemlje Evropske unije, a pre smo bili kao onaj ko ide na vašar, a curi mu voda niz ista, a nema para ni za kabezu”. I rezultati lokalnih izbora u Mionici, Negotinu i na Kosovu i Metohiji su priznanje za sve ono što Aleksandar Vučić radi i to podržava koalicija SPS – Jedinstvena Srbija - rekao je Marković

Đilas prevodi politički čopor

- Vi imate danas na političkoj sceni Srbije jedan politički čopor koji predvodi Dragan Đilas. To je čopor siledžija, lopova, lažova i kriminalaca osuđivanih, ljudi koji imaju psihički poremećaj koji Đilasu duvaju u vrat. Taj poltički čopor treba da ide na sud. Oni su i najveći krivci za to što Srbija još uvek nije član Evropske unije, zbog svih laži koje su slali Evropskom parlamentu kako u Srbiji ne valja ovo, ne valja ono, navodno medijska blokada, ljudska prava, pravosuđe. Čak su i evroparlamentarci predvođeni Tanjom Fajon, videli sa kim imaju posla, pa su odustali od bilo kakvih daljih razgovora o izbornim uslovima, nakon što je parlament Srbije prihvatio svih 16 tačaka, koje je taj politički čopor tražio. A oni nakon toga kažu sad ne važi ni to”. Tako je jedan medij pod kontrolom Dragan Đilasa nazvao Srbe sa Kosova i Metohije čoporom koji masovno izlazi na glasanje. Dragan Đilas i njegovi su čopor, a Srbi sa Kosova i Metohije znaju šta je sadašnja Srbija pod vodstvom Aleksandra Vučića uradila za njih. Srbi sa Kosova i Metohije znaju da kada je američki predsednik Donald Tramp predložio u sporazumu tačku 10 da Srbija prizna nezavisnost Kosova, ko je rekao “skinite tu tačku, to ne prihvatamo”. I to u Beloj kući, a Đilas i njegovi bi rekli “ gde treba da potpišemo” - kazao je Marković.

Srbija je nekada bila tamo daleko, a danas je blizu svima

- Neki mediji u regionu su napali predsednika Srbije Aleksandra Vučića zato što je pevao pesmu “Tamo daleko”. Nije ta pesma nastala ni juče, ni prekjuče ni 2012. godine. To je pesma koja je nastala mnogo pre i govori o golgoti srpskog naroda koji je u Prvom svetskom ratu oslobodio sve ostale narode na prostoru bivše Jugoslavije. I mi se svi ponosimo sa tom pesmom. Srbija je nekada bila “tamo daleko”, a danas je Srbija blizu svima, kao kuća na Balkanu svim evropskim državama čak i za SAD. Danas svi hoće da sarađuju sa Srbijom. To se vidi po broju investitora iz celog sveta koji dolaze u Srbiju. A zašto ? Zato što je Srbija u vrhu svih svetskih lista i Svetske banke i MMF, a mi u tim komisijama nemamo rođake. I to je razlog zašto napadaju Srbiju. Zbog njenog ogromnog ekonomskog uspeha - rekao je Marković.

