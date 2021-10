NOVI DETALJI! Stefanović zbog Dijane 3 puta podnosio ostavku Vučiću, obaveštajac otkrio zbog čega je predsednik ODBIO

Nekadašnji obaveštajac Boža Spasić otkrio je da je bivši ministar policije Nebojša Stefanović tri puta dolazio kod predsednika Srbije Aleksandra Vučića da preda ostavku nakon afere sa državnom sekretarkom Dijanom Hrkalović.

foto: Kurir televizija

Spasić je izjavio da mu je tu informaciju lično preneo Vučić koji prema njegovim rečima Stefanovićevu ostavku nije prihvatio kako bi upletenost ministra u aferi sa Dijanom bila prema protokolu istražena.

- Sa predsednikom sam razgovarao i rekao mi je da je Nebojša tri puta dolazio i podnosio ostavku, ali predsednik je to ocenio kao neiskrenost u smislu da će on sada da da ostavku i pobegne. Predsednik nije hteo da se on izvuče već da celo ispitivanje ide po protokolu. To je vrlo pametna politika - rekao je Spasić gostujući u Jutarnjem programu na Kurir televiziji.

Dodao je da je vrlo lako utvrditi ko je Dijani Hrkalović omogućio da se bez potrebnog radnog iskustva domogne druge najviše pozicije u MUP.

- U MUP i BIA postoje određeni tragovi i može da se vidi kako je Dijana napredovala i ko je njoj pisao preporuke. Svako ko je doprineo da dođe na tu poziciju treba da odgovara i mislim da će se to desiti. Vulin to reorganizuje sad. Kod Dijane se najveći problem dogodio 5. oktobra kad je mafija uspela da vrbuje državnu službu. Ovde je mafija očigledno došla do nje i to će se ustanoviti kako. Oni su nju atakovali sa rečima da je jaka i da je boginja, a to jednoj labilnoj ličnosti hrani ego i postaje umišljena - ispričao je Spasić.

foto: Kurir televizija

Između ostalog je izneo i tvrdnju da je Nebojša Stefanović lično doveo Dijanu Hrkalović iz BIA na položaj u MUP.

- Radila je u BIA odakle je na zahtev ministra unutrašnjih poslova prebačena u MUP. To je vrlo čudno. Bio sam sa Dačićem i pitao sam ga kako je to moguće, a rekao mi je da nije ni znao to. Došla je u MUP i boravila kao šef, a imala je vrlo blizak odnos sa ministrom. Onda je odjednom sve preskočila i došla na takvu poziciju. Samo ministar može da predloži državnog sekretara. A na čemu je Nebojša Stefanović uopšte procenio da je dobra za tu poziciju? Njemu se sad proteže ime po novinama. Kriv je očigledno za takav skandal. Pa šta misli da sad razmišlja vojska kad stane ispred njih - upitao je Spasić.

foto: Kurir televizija

Bivši obaveštajac je apelovao na sve građane da uprkos ovakvom skandalu imaju poverenja da će policija do detalja istražiti ovu aferu.

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

03:21 DIJANA BILA DEO GRUPE KOJA JE PLANIRALA ATENTAT NA VUČIĆA: Obaveštajac otkrio šokantne detalje afere NIJE DŽABE DOVEDENA U MUP