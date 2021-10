LUKSUZ: Dačić naručio da mu izrade nameštaj od kovanog gvožđa, barske stolice, kožne fotelje...

Skupština kupuje nameštaj po meri, a u specifikaciji do detalja opisano kako svaki komad mora da izgleda. Koliko će to koštati građane, međutim, još je tajna - Dačić i Odalović tvrde da pojma nemaju šta će da pazare

Narodna skupština, na čijem čelu je lider socijalista Ivica Dačić, nabavlja skupoceni nameštaj od kovanog gvožđa, specijalne kožne fotelje, ormare, police, radne i klub stolove, pa čak i barske stolice, a koliko će taj luksuz koštati građane Srbije, kao da je državna tajna!

Nisam odavde

Iako je u javnom pozivu naveden niz zahteva po pitanju kvaliteta komada koje žele, gde je do detalja opisano i kako svaki komad nameštaja treba da izgleda i od kakvog materijala će biti izrađen, cena se ne pominje. Još je neobičnije to što prvi čovek Skupštine i generalni sekretar Veljko Odalović, bar kako nam tvrde, pojma nemaju ni šta su naručili ni koliko će sve to da košta!

Skupština, naime, nabavlja barske stolice, kožne fotelje, trosed, dvosed i fotelju od kovanog gvožđa, radni sto, arhivske komode, stolove... Prema specifikaciji, koja je javno dostupna, očigledno se traži visok kvalitet, a po pitanju cene očito je nebo granica jer se nigde ne pominje čak ni okvirno koliko će za ove namene biti odvojeno.

foto: Kurir

Dačić nam je poručio da o nabavci generalno ništa ne zna.

- Ja nisam nadležan za to. To ne radi, niti ima bilo koja ovlašćenja predsednik Skupštine, već po zakonu Generalni sekretarijat, koji sarađuje sa Administrativnim odborom - kazao nam je Dačić.

No, ni generalni sekretar Narodne skupštine Veljko Odalović nije znao da nam kaže o čemu je tačno reč.

- Naša uprava trebuje te stvari, pa zaista ne znam o čemu se tačno radi. Pretpostavljam da je u pitanju nabavka nameštaja za restoran i spoljašnji prostor za sedenje. Mislim da je plan te nabavke napravljen još prošle godine, ali ne znam koja je vrednost u pitanju - rekao nam je Odalović.

Posle ispada svog poslanika Fila se ućutao, Obradović se nudi SNS za koaliciju Poslanik SPS Toma Fila, koji je pre dva dana „savetovao“ opozicionare da izađu na izbore i sruše predsednika Vučića, te da će, ako treba, i socijalisti s njima u koaliciju, juče se potpuno povukao i ni reč da kaže. Istovremeno, njegov partijski kolega i predsednik GO SPS Žarko Obradović poslao je saopštenje u kojem je rekao da ta stranka „ ne dovodi u pitanje saradnju sa SNS, a stavovi pojedinaca poput Tome File koji se nude opoziciji su pogrešni“. On je naglasio da se zna ko u SPS donosi odluke. - To je predsednik Ivica Dačić, GO i drugi organi stranke, a ne pojedinci - rekao je Obradović i dodao: - Stvar je jasna - SPS želi da nastavi zajedničku saradnju s predsednikom Srbije i SNS Aleksandrom Vučićem i sa SNS jer je to u interesu jačanja Srbije i boljeg života građana. Hoćemo da podržimo Vučića kao zajedničkog kandidata na sledećim predsedničkim izborima i da razgovaramo o svim budućim oblicima zajedničke saradnje sa SNS.

foto: Kurir

Čudno

Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih finansija kaže da po zakonu nije obavezno da se u javnom pozivu navede vrednost nabavke, ali i ukazuje da bi ona morala da bude navedena u samom planu javne nabavke.

- Mnogo je ipak čudno da dvojica ljudi koji vode Skupštinu, predsednik i generalni sekretar, ne znaju ni šta se tačno nabavlja, niti za koje potrebe, kao ni koliko će novca za to biti potrošeno. Pogotovo bi generalni sekretar, koji je maltene domaćin te institucije, to morao da zna - kaže Dobrašinović za Kurir.

Ukazuje i da bi jedino imalo smisla da se ovaj nameštaj nabavlja za neki reprezentativni skupštinski prostor.

- Da je u pitanju neki prostor u kome se primaju visoke zvanice, a koji nije prigodno opremljen, ova nabavka bi bila logična. Ali ako se radi o restoranskom prostoru, kako je to rekao sekretar, onda zaista ne vidim poentu ove nabavke - zaključio je Dobrašinović za naš list.

Ivana Žigić