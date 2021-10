PETKOVIĆ OPTUŽIO PREGOVARAČA IZ PRIŠTINE ZA URUŠAVANJE DIJALOGA: Molimo Evropsku uniju da reaguje na opasne poruke

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenio je danas da je izjava prištinskog pregovarača Besnika Bisljimija da Kosovo neće formirati Zajednicu srpskih opština "vrhunac neodgovornosti i cinizma" i da to direktno urušava nastavak dijaloga sa Beogradom.

"Zbog toga molimo Evropsku uniju, kao posrednika u dijalogu i garanta sprovođenja sporazuma, da reaguje na ovakve opasne poruke Prištine o kršenju sporazuma i Zajednici srpskih opština. Reč je o flagrantnom urušavanju svakog budućeg dijaloga i dogovora, a ucenjivačke i jednostrane izjave čiji je potpisnik Bisljimi ne pomažu ni normalizaciji odnosa ni potrazi za kompromisnim rešenjem", naveo je Petković u pisanoj izjavi.

Petković je ocenio da je Beograd u potpunosti pokazao konstruktivan pristup dijalogu i opredeljenost za poštovanje postignutih sporazuma, ali da je "sa druge strane pregovaračkog stola na delu potpuno odsustvo bilo kakve spremnosti za razgovore".

"A razgovora o Zajednici srpskih opština će biti i to već na sledećoj rundi dijaloga, kako je to jasno istakla i Evropska unija. Zato bi Prištini i Bisljimiju bilo mnogo svrsishodnije da se dobro pripreme za razgovore o fomiranju ZSO, umesto što upućuju pretnje", dodao je on.

(Kurir.rs/Beta)