DRAGAN MARKOVIĆ PALMA: Srbija se danas respektuje i zna šta hoće, a šta neće

BEOGRAD - U razgovorima oko najvažnijeg državnog i nacionalnog pitanja, a to je Kosovo i Metohija, velika je stvar kada svi u svetu znaju da ste vi odlučni i da znate šta hoćete, a šta nećete, kao što je danas slučaj i Srbiju zato danas svi u svetu respektuju, za razliku od perioda pre 2012. godine, kada je Srbija znala šta neće, a nije znala šta hoće.

Pre 2012. godine bilo je nemoguće u tim razgovorima da odbijete američkom predsedniku tačku 10 o priznavanju takozvanog nezavisnog Kosova što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić učinio. Mi danas jednostavno moramo da rešimo pitanje Kosova i Metohije dijalogom, ali ne na način da nam uzmu sve i ne samo to, nego neki gledaju da uzmu i još ponešto, pa pominju i Preševo i Bujanovac”, rekao je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma gostujući na Hepi televiziji.

Podrška Vučiću

Upravo zbog takve odlučne i respektabilne Srbije i zbog toga što je danas u Srbiji mnogo manje nezadovoljnih nego pre 2012. godine i Jedinstvena Srbija i SPS i ja i Ivica Dačić ćemo podržati Aleksandra Vučića na predsedničkim izborima. Ima nekih pojedinačnih ispada iz jedne, druge ili treće partije, ali mi ne smemo zbog jednog čoveka da kažemo da je to stav cele partije i njenog rukovodstva. Možda je nekome nešto izletelo, ne znam iz koje namere, ali ti ispadi nisu stav onih koji odlučuju u partijama, niti je to stav Ivice Dačića, a ni mene. Mi ne smemo da stanemo na pola puta i moramo da nastavimo ovim putem koji ima dobru budućnost za naše građane i našu državu”, rekao je Marković koji je dodao i da je važno zaštititi srpskog poljoprivrednika jer ga uvoz uništava.

- Moramo da vidimo da ne uvozimo jabuke, krompir, pasulj i ostalo što se proizvodi u Srbiji. Mi jesmo potpisali SSP i CEFTU, ali da vidimo da nađemo načina da kažemo vlasnicima velikih marketa da na rafovima treba da bude obrnut slučaj u odnosu na sadašnji, a to je da imaju u rafovima 80 posto proizvoda iz Srbije, a ne kao danas kada ih ima najviše 20 posto.

Marković je rekao da sutra put Egipta kreće delegacija od 144 člana, od kojih 125 zdravstvenih radnika iz 18 zdravstvenih ustanova iz Srbije i da sve troškove snose donatori, kao i do sada. “Ovo je treći put da ove godine vodimo zdravstvene radnike, aprila je njih 130 bilo u Egiptu, a juna 600 u Paraliji i ukupno sa ovim putovanjem je 900 lekara, medicinskih sestara i tehničara iz 25 zdravstvenih ustanova Srbije išlo u našoj organizaciji ove godine. To je za njih i jedan mini seminar jer razmenjuju iskustva u borbi protiv kovida 19 i su sve to zdravstveni radnici iz crvenih kovid zona. Ja na ovaj način želim da se zahvalim zdravstvenim radnicima u Srbiji i zbog toga što se i veliki broj pacijenata iz Jagodine lečio u više klinika i bolnica u našoj zemlji”, izjavio je Marković.

Kurir.rs