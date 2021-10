OPŠTINSKI ODBOR SNS SURDULICA: Ministar Tončev izneo niz neistina

Opštinski odbor Srpske napredne stranke u Surdulici reagovao je povodom gostovanja ministra Novice Tončeva u jutarnjem programu televizije sa nacionalnom frekvencijom.

"Povodom gostovanja ministra Tončeva na Happy TV OO SNS Surdulica obaveštava javnost da je imenovani ministar izneo niz neistina i prljavih konstrukcija kako bi sebe predstavio čovekom kakav nije niti će ikada biti", poručuju iz SNS u saopštenju i dodaju:

"Nikad nam ministar Tončev nije nudio bilo kakvo učestvovanje u lokalnoj vlasti niti su ikada vođeni razgovori o tome. Jedino što je taj čovek radio je organizovano i sistematsko kažnjavanje i terorisanje svih onih koji su na lokalnim izborima glasali listu 'Aleksandar Vučić - Za našu decu'. I to počev od lomljenja kanalizacionih šahti, čupanja creva za vodu, ukidanja socijalne pomoći, ukidanja subvencija poljoprivrednim gazdinstvima, presretanja ljudi na ulicama i siledžijskih pretnji koje su im upućivane. I to sve prema onima čiji je jedini greh što su glasali Srpsku naprednu stranku a ne njega. Čovek koji je uništio Surdulicu na svaki mogući način, ekonomski, finansijski, sociološki i moralno je dao sebi za pravo da govori i napada sve one koji se bore za pravdu, poštenje i spas Surdulice".

OO SNS Surdulica na kraju zaključuje:

"Gospodine Tončev, možete da lažete Beograđane i ljude koji Vas ne poznaju. Jug Srbije više ne možete, svi su Vas prozreli i ko ste i šta ste".

Kurir.rs/T.S.