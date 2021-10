HRVATI OPET UCENJUJU: Srbija da prizna hrvatski jezik ili ništa od EU

Hrvatska ponovo uslovljava Srbiju! Ovog puta traže da im zvanični Beograd "nedvosmisleno prizna hrvatski jezik kao poseban i nezavisan, te jedan od službenih jezika Evropske unije", i to uspostavljaju kao jedan od uslova za ulazak naše zemlje u EU.

Zahtev je ispostavila tamošnja Akademija nauka i umetnosti, a predlog su prosledili vladi u Zagrebu. Službeni stav Akademije tako je dostavljen hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću.

Kako su naveli u hrvatskoj akademiji, njihova odluka doneta je i zbog činjenice da se u obrazovnom programu u školama Srbije hrvatski jezik navodno lažno prikazuje kao srpski jezik, koji se samo naziva hrvatskim imenom (?!).

Da je ovo krajnje licemeran zahtev hrvatske akademije, za Kurir ocenjuje predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta.

- To je potpuno besmislen zahtev, jer je Srbija priznala hrvatski jezik i on je jedan od šest službenih jezika u Vojvodini. Imaju pravo na to i koriste ga, deca uče hrvatski jezik, imaju ga u školama, isto kao i hrvatsku kulturu. Takođe, naš Zakon o upotrebi jezika i pisma nacionalnih manjina kaže da imaju pravo na upotrebu svog jezika i pisma ako udeo stanovnika prelazi 15 odsto stanovništva. Primera radi, u Subotici je tako jedan od službenih jezika, iako Hrvata ima 10 odsto, što je manje od zakonskog minimuma - navodi Linta.

foto: Aleksandar Jovanović Cile

Dodaje da ima i pet-šest lokalnih samouprava poput Sremske Mitrovice, gde ima mesnih zajednica u kojima su Hrvati u većem broju, gde takođe koriste to pravo a i deca imaju dodatne sadržaje na hrvatskom jeziku.

- Srbija poštuje hrvatsku nacionalnu manjinu, kao i pravo da u skladu sa zakonom koriste svoj jezik i pismo. Na teritoriji Vojvodine ima i dvojezičnih znakova. Nažalost, takav slučaj nije u Hrvatskoj, tamo se u praksi ne dozvoljava službena upotreba srpskog jezika i pisma. Zato je krajnje licemerna izjava njihove akademije - zaključio je Linta.

Niski udarci Imaju spisak uslova Ovo je, inače, samo jedna u nizu ucena koje Hrvatska sprema za Srbiju pre ulaska u EU. Tako su ranije najavili da će nas uslovljavati pitanjem rešavanja sudbine nestalih devedesetih, a pominjali su i mogućnost tužbe za ratnu odštetu. Takođe, više pita su izjavljivali da će tražiti i veća prava za hrvatsku manjinu u Srbiji, a jedan od uslova koji se pojavljivao bio je i priznavanje navodnog genocida u Srebrenici. I. Ž./ Foto/Source:Profimedia