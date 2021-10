VUČIĆ I DODIK SE OBRAĆAJU NAKON SASTANKA: Situacija je složena! Predsednik Srbije: GOVORILI SMO O KONKRETNIM PROJEKTIMA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se večeras sa srpskim članon Predsedništva BiH Miloradom Dodikom, a tema razgovora u Vili mir, biće politički razvoj situacije u BiH.

Po završetku sastanka u Vili mir, počelo je obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića i srpskog člana Predsedništva Milorada Dodika.

Sastanak, koji je počeo oko 18 sati, trajao je oko sat vremena, a nakon toga usledile su izjave za medije. Dodik je rekao da podržava projekat "ovoreni Balkan". Danas je stanje takvo da je Republika Srpska razvlašćena od poljoprivednog zemljišta i šuma, ali to nije urađeno prema Federaciji - rekao je Dodik.

Nisam spreman za Republiku Srspku žrtvujem mir, ali sam spreman sve da žrtvujem za Republiku Srpsku - rekao je Dodik Zahvalan sam predsedniku Vučiću za svu pomoć i podršku, i što je bio spreman da me sasluša. Ako neko misli da ćemo uz pretnju rata da natera Srpsku da se preda onda se grdno varaju. dodao je Dodik.

- Molio sam Dodika da uradimo neke stvari brže, a onda ću reći i šta je Dodik tražio od nas. Razgovarali smo o razvoju infrastrukture, i o spajanju Srbije i Srpske i Srbije i BiH. U skladu sa tim očekujemo do kraja godine potpisivanje komercijalnog ugovora o izgradnji auto-puta od Sremske Rače do Bijeljine. To je velika stvar kako za RS tako i za BiH - rekao je predsednik.

Vučić dodaje da je zamolio Dodika da razgovara sa kolegama u Sarajevu da se ubrza izgradnja auto-puta prema Sarajevu.

- Mi već radimo projektnu dokumentaciju za put Požega-Kotromane. Želim da kažem ljudima da je za nas važno da se 98 kilometara od Višegrada do Sarajeva uradi što pre. Mi ćemo uskoro potpisati ugovor o izgradnji puta Požega-Boljare, kako bi se spojili i sa Raškom oblašću. Time bismo spojili istočni deo RS i BiH, ali i Goražde, Istočno Sarajevo, Pale, ali i Sarajevo. Mislimo da bi ta vrsta spajanja između srpskog i bošnjačkog naroda bila veoma važna za razvoj - kazao je Vučić, pa dodao:

- Govorili smo i o tome što ni sa jedne strane Drine nema normalnog puta koji spaja RS i Srbiju. Mi planiramo da dodatno povećavamo snagu i intenzitet komunikacija i sa RS i sa BiH.

Vučić kaže da je sa Dodikom razgovarao i o ekonomskoj situaciji, pogotovo o nestašicama električne energije.

- Mi smo već razgovarali sa Orbanom o izgradnji nuklearne elektrane u Pakšuu, i spremni smo da budemo manjinski vlasnik, kako bismo osigurali našu energetsku bezbednost, posebno zbog našeg snaženja privredne aktivnosti.

On dodaje da naša deca ne moraju da brine hoće li ove zime imati grejanje, pošto je Srbija na vreme izgradila skup i važan gasovod.

- Važno je i da ukažem na činjenicu da izgradnja plansko projektne dokumentacije za izgradnju aerodroma Trebinje se završava u martu sledeće godine. Sredstva su obezbeđena, i idemo u eksproprijaciju zemljišta, rok za završetak je 2023. godina. Verujem da ćemo prve avione na Trebinjskom aerodromu moći da vidimo pre kraja 2023. godine - rekao je predsednik.

Vučić kaže da je iz današnjeg razgovora sa Dodikom shvatio tri važne stvari.

- Pod jedan, predsednik Dodik je nedvosmisleno rekao da ne postoji nikakav hir RS da pravi bilo kakve probleme, već da su njihovi potezi reakcija na to što se pravo na korišćenje šuma oduzima od RS i predaje u ruke Sarajevu. I ono što je za mene veoma važno da je on spreman da razgovara ukoliko bi se taj problem rešio. To čini mi se lišava sve one koji žele da kažu da je kriv Dodik ili RS, i da nas uvodi u nešto što je racionalan i pragmatičan pristup - rekao je Vučić.

On dodaje da razgovor nema alternativu, i da mora da se razgovara sa Bošnjacima, i da jedni i drugi moramo da napustimo snove o pobedi nad onim drugim.

- Razgovarali smo i o Vojsci Republike Srpske, i ja sam preneo važne poruke ljudi iz sveta predsedniku Dodiku. Drago mi je što je izrazio spremnost da sasluša mišljenje drugih ljudi, i mislim da je važno da pokušamo da sačuvamo mir, ali i da pokušamo da pokažemo da nije RS nikakav izvor problema, već da smo svi u regionu spremni da razgovaramo. Srbija će se apsolutno suprotstaviti, i nećemo se ponašati u skladu sa bilo kakvim sankcijama koje bi uveli protiv bilo koga u Srpskoj. Naš stav je vrlo čvrst i jasan. Neću reći da upozoravamo, ali molim sve da razgovaramo i rešavamo probleme dijalogom. Srbija se neće pridružiti sankcijama dok sam ja predsednik, neće biti blokade na Drini - rekao je Vučić.

Dodik je podsetio da je u Ustavni sud BiH došao sudija iz Albanije, i rekao je da to telo gubi poverenje.

- To je jedna arogancija i sila, koja se cinično smeje dok nas optužuje da nismo spremni za razgovore. Ali moraju da računaju na to da ćemo braniti naša prava. U Ustavu piše da samo ono što je dato BiH pripada BiH. Nigde ne piše da imaju pravo na šume i zemljište entiteta. I mi sada čekamo odluku o vodama, pa da nam oduzmu hidroelektrane. To je politika tamo, i ja ću se suprotstavljati tome - rekao je Dodik.

On kaže da je čovek mira, ali da će se uvek boriti za svoj narod, i da nije spreman da prihvati torturu i nerazumevanje za teške situacije.

- Situacija nije bezizlazna, ni ratna, i nijednu ratnu reč niste čuli iz RS. Ali to svaki dan čujete iz Sarajeva. Bakir je rekao pre nekoliko godina, kada je obilazio fabriku oružja, da se proizvodi za izvoz ili za ne daj bože. Šta sada ja treba da mislim da je to bezveze rekao. Ili ćemo urediti Bosnu i Hercegovinu, ili će ona ostati potpuno nestabilna zemlja - kazao je Dodik.

Vučić je rekao na pitanje novinara da mnogima smeta snažna Srbija, pre svega zbog rastuće ekonomske snage, ali i zbog toga što Vojska Srbije više nije slaba kao što je bila.

- Mir je ono što nam donosi snagu, i doprinosi razvoju. To šta pričaju razni evroparlamentarci, da smo njih slušali odavno bi se obesili. Oni imaju svoje interese, mi imamo svoje interese, posebno govorim o levičarima i toj zelenoj agendi. Neka oni rade svoj posao, a što se nas tiče mi ćemo da vodimo odgovornu politiku, čuvamo stabilnost u regionu, ali i da se suprotstavimo onima koji hoće da nam ukinu pravo na samostalno i nezavisno donošenje odluka - kazao je predsednik Vučić.

