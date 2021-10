VLAST I OPOZICIJA SE USAGLASILI: Srbija glasa 3. aprila, svi izbori biće u isto vreme BOJKOTA NEĆE BITI

Sastanak u Skupštini, čiji je domaćin bio Dačić, a kojem je prisustvovao i Vučić, završen je dogovorom da se razmotri predlog sporazuma i da se, ako se svi saglase, on potpiše sledeće nedelje. Svi izbori biće istovremeno

Lokalni i parlamentarni izbori biće raspisani 15. februara, a predsednički 3. marta, kako bi se na birališta izašlo 3. aprila sledeće godine. To je dogovoreno juče na međustranačkom dijalogu bez posredstva predstavnika Evropskog parlamenta.

Iako je jedan od zahteva opozicije bio da se odvoje predsednički i parlamentarni izbori, oni će ipak biti održani istovremeno - beogradski, parlamentarni i predsednički.

Jučerašnji sastanak u Skupštini Srbije, čiji je domaćin bio šef parlamenta Ivica Dačić, a kojem je prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, završen je dogovorom da se razmotri predlog sporazuma i da se, ukoliko se svi saglase, on potpiše sledeće nedelje. A osim o izborima, predstavnici vladajućih i opozicionih partija razgovarali su i o Kosovu i Metohiji, ali i RS i pritiscima koja će naša zemlja trpeti u narednom periodu upravo zbog ovih pitanja.

Dačić je potvrdio juče da je postignut načelni dogovor o tekstu sporazuma za unapređenje izbornih uslova.

Šta su novine Ovo je dogovoreno: - Opozicija dobija stalne predstavnike u biračkim odborima na biračkim mestima - Uvodi se „izazov“, koji podrazumeva da se može tražiti provera rezultata sa određenih biračkih mesta, nasumičnim izborom - Partije će dobijati 20 odsto novca iz budžeta za kampanju pre izbora, a 80 odsto posle, na osnovu dobijenih mandata - Za učešće na izborima lista treba da ima najmanje 5.000 potpisa - Takozvane funkcionerske kampanje neće biti dozvoljene sedam dana pre izbora

foto: Printscreen/Instagram

Najsitniji detalji

- Dogovorili smo se posle više meseci zaista konstruktivnog rada tokom kojeg smo raspravljali i o najsitnijim detaljima - poručio je Dačić, navodeći da se sporazum odnosi na izborno zakonodavstvo, zatim na sam izborni proces, kao što je podnošenje lista i prikupljanje potpisa, na kontrolu biračkog spiska i samog dana glasanja i rezultata, kao i na pitanja medija i finansiranja kampanja.

Osim njega i Vučića, sastanku su prisustvovali predstavnici SPS, Dveri, Zavetnika, DJB, Zdrave Srbije, POKS, DSS, SRS.

Predloženo je da opozicija ima stalne predstavnike u biračkim odborima na izbornim mestima i da se uvede „izazov“, što podrazumeva da se može tražiti provera rezultata sa određenih biračkih mesta, nasumičnim izborom.

Promene

Na ranijim sastancima je usaglašeno i da se novac za kampanju deli na drugačiji način, odnosno da će partije 30 odsto dobijati pre izbora, a 70 odsto posle, na osnovu dobijenih mandata. Sada je, međutim, taj odnos 20 prema 80 procenata. Smanjen je i broj potpisa potreban za učešće na izborima i on će, umesto dosadašnjih 10.000 iznositi 5.000. Takozvane funkcionerske kampanje neće biti sedam dana pre glasanja, a to podrazumeva da kandidati za predsednika i poslanike ne smeju da učestvuju na svečanostima povodom infrastrukturnih radova. Vanparlamentarne stranke dobiće i mesta u stalnom sastavu Republičke izborne komisije.

foto: Zorana Jevtić

Pregovori u toku Evo ko je iz opozicije potvrdio izlazak Zasad je sigurno da će na izbore izaći DSS sa POKS, Pokret Dveri, DJB, SRS, a po svemu sudeći, zajedničkim snagama nastupiće i SSP, Narodna stranka, DS, PSG i PZP iako zvaničnu odluku još uvek nisu doneli. Još uvek pregovaraju i SDS i Demokrate Srbije.

Nema bojkota

Programski direktor Cesida Bojan Klačar ocenjuje za Kurir da je najvažniji deo jučerašnjih razgovora potvrda datuma za izbore, kao i onoga o čemu se spekulisalo - da neće biti razdvajanja predsedničkih i parlamentarnih.

- Očigledno je da je vladajuća koalicija insistirala na tome, dok s druge strane, iako je opozicija to naglašavala, nije insistirala na tome kao na uslovu, te je ovo logičan ishod. To znači da ćemo imati dugu i veliku kampanju, koja će, pre svega, biti obojena atmosferom predsedničkih izbora. Svi ostali, koliko god da su veoma važni, biće u atmosferi predsedničkih jer su oni pre svega zanimljiviji ljudima pošto su personalizovani. Takođe, predsednički su oni na kojima učestvuje najjači kandidat, Aleksandar Vučić, a trka koju on trči je svima najznačajnija - ocenjuje Klačar.

Dodaje da očekuje da se sporazum sledeće nedelje i potpiše, te da se sve promene implementiraju tokom prve polovine novembra.

- U praksi sve ovo znači da neće biti bojkota i da će verovatno sve stranke učestvovati, iako ne znači da će sve potpisati sporazum - zaključio je Klačar za naš list.

Ivana Žigić