ATENTAT! Ana Brnabić: Planirano Vučićevo ubistvo na otkrivanju spomenika Stefanu Nemanji!

Ubistvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića bilo je planirano tokom ceremonije otkrivanja spomenika Stefanu Nemanji u Beogradu, rekla je juče premijerka Srbije Ana Brnabić!

Ona je navela da je sve što se dešavalo u vezi s prisluškivanjem predsednika i u slučaju afere "Jovanjica" bio pokušaj, najblaže rečeno, državnog udara. Razbijen narativ

- Bilo je planirano ubistvo predsednika Vučića, a navodi o njegovom prisluškivanju i afera "Jovanjica" su pokušaji državnog udara. Slažem se i sa onim što je izjavio predsednik IO SNS Darko Glišić, a to je da je planirana i fizička eliminacija predsednika Srbije. Ovo je samo bila uvertira u sve to. Planirano je dugo i detaljno, napravljene su paralelne strukture u okviru MUP, kao i kampanja u tajkunskim medijima koju su, po dogovoru, prenosili i mediji u regionu - navela je Brnabićeva.

Ona je rekla da je atentat na Vučića bio planiran na otkrivanju spomenika Stefanu Nemanji u Beogradu 27. januara ove godine, ali nije navela detalje.

- Ceo narativ je bio takav! Mislim da su hteli da ga ubiju i pre, tokom i posle otvaranja spomenika Stefanu Nemanji, ali danas je, čini mi se, taj narativ razbijen. Mi ćemo nastaviti istragu i zaštićenih neće biti - poručila je ona.

Dodala je da je cilj pojedinih medija bio da se Vučić dehumanizuje, da se od njega i njegove porodice napravi kriminalni klan, te bi u trenutku njegovog eventualnog fizičkog smaknuća rekli: "Šta je čudno, to je i zaslužio, on je bio mafijaš i političar samo za javnost". Kada bi streljali Vučića, oni bi pravili narativ da je to prirodno: "Ko zna u šta je sve umešan i on i njegova porodica". Mnogo toga je bilo u MUP. Monstruozno koliko je bila dobro povezana ta mreža - istakla je premijerka.

Govoreći o hapšenju bivše državne sekretarke MUP Dijane Hrkalović, Brnabićeva je rekla da nema zaštićenih i da nadležne službe treba da rade svoj posao.

- SNS je jedini u istoriji Srbije koji je rekao da se svi tretiraju jednako. Nema zaštićenih! Postoje institucije i, ako je neko prekršio zakon, mora da odgovara. Nadležne službe rade svoj posao, a partijska knjižica, ime i prezime ili funkcija neće zaštititi nikoga - naglasila je ona. Darko Obradović iz Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost uopšte ne sumnja da je atentat na Vučića bio u planu.

- Ukoliko postoji odmetnuta struktura društva unutar "ministarstva sile", onda možemo govoriti o državnom udaru. Sve što je javnost mogla da čuje poslednjih meseci ispunjava sve uslove državnog udara. Predsednik Vučić, kao nosilac reformskog procesa u društvu i borbi protiv organizovanog kriminala, jedina je meta onih koji su pripremali atentat, jer bi njegovim fizičkim uklanjanjem zemlja skliznula u rasulo, a onda bi oni sa svojim institucionalnim i vaninstitucionalnim ljudima zagospodarili društvenim procesima - kazao je.

Stručnjak za bezbednost Orhan Dragaš za Kurir kaže da su ove informacije izuzetno zabrinjavajuće, te da one samo govore o ogromnom stepenu rizika kojem je izložen predsednik zbog politike koju vodi.

- Nažalost, i ovakva najbrutalnija odmazda nad Vučićem nije bila nezamisliva, zato što njegovi neprijatelji ne mogu da pronađu način da mu se suprotstave osim da ga fizički uklone. Šta mogu da urade čoveku koji ne pravi kompromise sa organizovanim kriminalom osim da na njega izvrše atentat? A da je ova pretnja bila više nego realna, vidimo i po tome što je iza rešetaka, upravo zahvaljujući Vučićevoj beskompromisnosti, najmonstruoznija kriminalna organizacija Veljka Belivuka, koja je otimala i brutalno masakrirala svoje protivnike - ukazuje on.

Kako kaže, Vučić je ubedljivo najuticajniji politički lider u ovom delu Evrope, njegova politika je donela ogromne pozitivne promene Srbiji, uključujući i teške udarce organizovanom kriminalu, tako da je, kaže, širok krug ljudi kojima takve promene ne idu na ruku i odgovaralo bi im da to prestane.

- Na sreću, to se nije dogodilo, niti će se dogoditi, ali to ne znači da treba da potcenjujemo mračna scenarija i njihove kreatore. Pokazalo se da su oni vrlo realni i da idu čak do fizičke likvidacije. I zato niko nema pravo da prećuti ovakve pretnje, a tu naročito mislim na opoziciju. Njihovo nereagovanje na pretnje smrću šefu države govori i o njihovom odnosu prema državi kao instituciji. Polazeći od sebe, oni državu i institucije poistovećuju sa ličnostima koje ih vode, pa zato smatraju da pretnje smrću nemaju veze sa funkcijom šefa države i da ih neće biti ako na tom mestu bude neko drugi, neko od njih, na primer - kaže Dragaš.

Dodaje da u Srbiji već imamo sramnu istoriju ćutanja na pretnje smrću državnim liderima, kao što je bilo uoči atentata na Zorana Đinđića, kada se deo javnosti podsmevao tim pretnjama.

- Ova zemlja ne sme da dozvoli da joj se to ponovi i uveren sam da za to ima dovoljno i snage i stručnosti, a još sam uvereniji da ovakvi planovi neće promeniti ništa u Vučićevoj politici i u njegovim odlukama. Naprotiv. Mogu samo da ga motivišu da radi još odlučnije, jer to je najbolji odgovor na pretnje kojima je izložen - zaključio je Dragaš.

I Miroslav Bjegović, dekan Fakulteta za studije bezbednosti Educons da izjava premijerke predstavlja ne samo državničku nego i ljudsku, moralnu zabrinutost za epilog koji je planiran u vidu atentata na predsednika Vučića na dan otvaranja spomenika Stefanu Nemanji.

- Zahvaljujući velikoj odgovornosti i profesionalizmu našeg bezbednosno-obaveštajnog sistema tog dana je angažovan maksimalni broj pripadnika bezbednosti koji je delovao preventivno i aktivno naročito po dubini terena koji je morao biti obezbeđen pa je izbegnut neprijateljski cilj. Ovo je bio veliki izazov i rizik za nas sistem nacionalne bezbednosti ali i maksimalni rizik po licnu bezbednost samog predsednika koji je tog dana odbio da nosi zaštitni pancirni prsluk , iako su ministar vulin i direktor BiA Gašić insistirali da ga nosi. Nažalost u Srbiji su uvek postojali izdajnicki elementi potpomognuti inostranim faktorom koji su hteli uništiti ono što u pravom smislu predstavlja Srbiju i srpski narod , a za koju se glasa na demokratskim izborima - kazao je on.

Predsednik Vučić Nisam nosio pancir, niti ću, a Vulin se tresao od straha Predsednik Vučić nedavno je takođe govorio o atentatu koji je na njega pripreman tokom otvaranja spomenika Stefanu Nemanji. - Govore da im je nedostajalo 48 sati, zato smo imali najveći broj naših snajperista na otvaranju spomenika. Nisam imao pancir i nikada neću da ga nosim. Mene ne interesuje procedura. Vulin se tresao od straha, ja sam izašao i pročitao svoj govor. Falilo im je 48 sati, ali da li sam ja bio meta ili neko drugi, nemam dokaz. Kažu da im je veoma malo nedostajalo da preuzmu svu vlast u Srbiji. Ne mogu da izgovaram takve stvari bez najčvršćih dokaza - rekao je ranije Vučić.

Bestidna kampanja Hrvati satanizuju Danila Vučića Hrvatski mediji uključili su se u kampanju protiv sina predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a koju već dugo unazad vode pojedini mediji u Srbiji. Tako na naslovnim stranama medija u Hrvatskoj piše kako je Danilo kao i njegov otac, da se druži s mafijašima i pomaže ratnim zločincima.