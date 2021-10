ŠOK OTKRIĆE: Bora Novaković se devet godina nije pojavio na poslu, a uredno prima platu od 78.500 dinara!

Predsednik GO Jeremićeve Narodne stranke u Novom Sadu zaposlen je u gradskoj upravi za građevinsko zemljište i investicije, ali od 2012. nije viđen na radnom mestu, potvrđeno je Kuriru iz te uprave. Dosad je iz gradske kase uzeo oko 8,5 miliona dinara

Borislav Novaković, predsednik Gradskog odbora Narodne stranke Vuka Jeremića u Novom Sadu koji je zaposlen u gradskoj upravi za građevinsko zemljište i investicije u tom gradu, punih devet godina ne dolazi na posao, a uredno prima platu od čak 78.500 dinara mesečno, otkriva Kurir! On je tako za taj period "zaradio" oko 8,5 miliona dinara iz gradske kase ni za šta!

Naime, Novaković se na svom radnom mestu nije pojavio još od 2012. godine, potvrđeno je Kuriru iz te uprave!

foto: Fonet/Filip Stevanović

- Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije poseduje elektronsku evidenciju prisustva na radu svih zaposlenih, koja se svakodnevno prati i proverava u okviru Odseka za kadrovske i administrativne poslove. Zaposlenom Borislavu Novakoviću je u elektronskoj bazi podataka evidentirano redovno prisustvo na radu. Međutim, u periodu od 2012. godine do danas on fizički nije bio prisutan na radnom mestu - naveli su u odgovorima na naša pitanja u toj gradskoj upravi.

Poručili su i da će zbog toga ova uprava sprovesti internu kontrolu radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica vezanih za elektronsku evidenciju njegovog prisustva na radu. Kako su naveli za naš list, upravo na osnovu elektronske evidencije se i sačinjava lista prisutnosti koju ova uprava dostavlja gradskoj upravi za finansije, radi obračuna zarade.

- Obračun zarade zaposlenih u gradskoj upravi Grada Novog Sada vrši gradska uprava za finansije. Prema podacima pribavljenim od navedene uprave, visina zarade zaposlenog Borislava Novakovića iznosi 78.431,89 dinara - zaključili su.

Iako smo prethodna dva dana pokušavali da stupimo u kontakt i sa samim Novakovićem, ne bi li nam objasnio o čemu je ovde reč, on nam se do zaključenja ovog broja nije javljao.

foto: Beta Milan Obradović

Predsednik Koalicije za nadzor javnih finansija Dragan Dobrašinović kaže za Kurir da po zakonu radnik koji izostaje s posla u periodu od pet vezanih radnih dana, za koje nema validno opravdanje, automatski dobija otkaz.

- Ako zaposleni nema opravdanje za nepojavljivanje na poslu više od pet dana, on automatski ostaje bez posla. A kako je moguće da neko za pet dana nepojavljivanja dobije otkaz, a neko za devet godina ne, to mi zaista nije jasno. Očito je neki dogovor u pitanju, neko ima korist od toga, ali je gradska uprava ta koja mora da objasni šta je posredi i kako je ovo moguće. On sam sebe s posla isterati sigurno neće - rekao je Dobrašinović za naš list.

Inače, Novakoviću, tadašnjem direktoru Zavoda za izgradnju grada, suđeno je zbog afere "Bulevar" u Novom Sadu, ali je nedavno Apelacioni sud u Beogradu doneo oslobađajuću presudu na osnovu pravnog načela "ne dva puta za isto", jer je presudom Prekršajnog apelacionog suda okončan prekršajni postupak povodom istog događaja, koji je i predmet optužnice Tužilaštva za organizovani kriminal.

Takođe, Novaković je 2018. bio vinovnik incidenta s policijom, kada se protivio opštinskoj odluci da se ukloni bašta kafića za koju zakup nije plaćen više od 11 meseci, a čiji je neformalni suvlasnik bio član Narodne stranke.

Pijan razlupao prostorije SNS I sin problematičan Sin Borislava Novakovića, Nikola Novaković, prošlog meseca divljao je u Novom Sadu. On je tada uhapšen jer je pijan razbijao stranačke prostorije Srpske napredne stranke u Novom Sadu, koje se nalaze u Bulevaru oslobođenja. Incident su zabeležile nadzorne kamere, a nakon što je priveden, ustanovljeno je da je imao više od 1,8 promila alkohola u krvi.

Ivana Žigić/ Foto/Source:Beta/ Dragan Gojić