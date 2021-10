PREDSEDNIK SRBIJE SE OBRATIO GRAĐANIMA: Imaćemo veće plate i penzije, Srbija može i mora napred još snažnije VIDEO

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio se građanima Srbije na odličnim ekonomskim rezultatima u ovoj godini.

- Očekujem da stopa rasta ove godine u Srbiji bude veća od 7,5 odsto. To znači veće plate i penzije. Hvala građanima! - napisao je Vučić.

– Poštovani građani, poslednje procene koje smo napravili govore da ćemo završiti godinu sa stopom rasta od oko 7,5 odsto. To je više i od naših optimističnih očekivanja. Za to ste vi zaslužni, jer ste vredno, marljivo radili, verovali u svoje rukovodstvo i zato što smo napravili brojne reforme i mnogo promena koje mnogi drugi nisu želeli da učine - rekao je predsednik u videu objavljenom na Instagramu.

Predsednik je govorio o ekonomskim rezultatima Srbije i zahvalio se penzionerima i svim ljudima koji su naporno radili.

– U skladu sa tim, imaćemo veće plate i veće penzije. Nije lako tokom korone to uraditi i to obezbediti. Za to ste opet vi zaslužni. Hoću da kažem veliko hvala i penzionerima i svim ljudima koji su vredno i naporno radili. 1. novembra stiže 30 evra, u decembru još 20 evra za sve naše punoletne građane. Ja vam čestitam, Srbija može i mora napred još snažnije – poručio je Vučić.

(Kurir.rs)