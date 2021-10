ADVOKAT BOROVIĆ NAPUSTIO VUKA JEREMIĆA: Ne želi da se uopšte bavi politikom već samo advokaturom

BEOGRAD - Advokat Borivoje Borović saopštio je danas da je podneo ostavku na funkciju člana Predsedništva Narodne stranke i da će se ubuduće baviti isključivo advokaturom.

"Jesam podneo ostavku i to nema posebne veze sa Narodnom strankom jer sam smatrao da, kao advokat, mogu da svojim izjavama postignem veći efekat kada komentarišem sve negativne pojave u vezi sa ljudskim pravima i slobodama kao i neka aktulena dešavanja, i u vrhu vlasti", rekao je Borović agenciji Beta.

On je naveo da kao advokat ima dosta obaveza i da nije želeo da učestvuje u bilo kakvoj kampanji. "Pošto su izbori blizu morao bih mnogo toga da potegnem i mislim da je bilo fer od mene da to sada saopštim", rekao je on.

Objasnio je da je to bila njegova obična odluka jer je, kako je naveo, došao trenutak da treba da se u javnosti pojavljuje isključivo kao advokat.

Dodao je da ne želi da se uopšte bavi politikom. Borović je jedan od najpoznatijih beogradskih advokata.

Kurir.rs/Beta