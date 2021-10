ZAVRŠEN SASTANAK DELEGACIJA SNS I SPS! Vučić: Dogovorili smo pripremu političkih sporazuma za budućnost!

- Dogovrili smo pripremu političkih sporazuma za budućnost, kako da delujemo zajedno posle prestojećih izbora. Postoji dobra volja u obe partije da se nastavi sa saradnjom i da donese mnogo toga dobrog Srbiji i građanima. Naša saradnja će biti nastavljena.

Nastavili smo pripreme i za Skupštinu naše stranke, 13. novembra, približilo se, verujem da će i situacija sa koronom biti povoljnija. To je prilika da izađemo sa dokumntima sa programom "Srbija 2030".

- Mnogo toga moramo da uradimo u organizacionom smislu. nekada arogantno zbuči kada kažete da smo najveća politička stranka. Ali uvek je potrebno da proširujemo svoje kapacitete, da pokažemo volju da još brže Srbija napreduje.

foto: TV Pink Printscreen

- Smatramo da je važno da pred ljude izađete sa izveštajem onoga što ste uradili, sa planom i programom, ane sa uvredama političkih protivnika, jer to je manir onih koji su slabi - rekao je predsednik.

- Nekada arogantno zvuči kada kažete da smo najveća politička partija u zapadnom Balkanu, ali nikada nismo zadovoljni, uvek treba da proširujete svoje kapacitete, želju i volju ljudi da napravimo od Srbije još bolje mesto za život - govori Vučić.

Kako kaže, očekuju da Srbija bude broj jedan u Evropi, i ističe da je to je istorijski uspeh.

- Kada saberete stopu rasta i mislim da je to veliki uspeh građana Srbije i želim da im čestitam na tome. Od toga ćemo imati veće plate, veće penzije, više puteva, pruga, imaćemo više i crkava i manastira, izgrađene čistije gradove, više čistijeg vazduha - izjavio je predsednik.

foto: printscreen

Odgovarajući na pitanje novinara, Vučić je rekao da neki čekaju iz određenog razloga 6. novembar. Dodaje da planiraju da zauzimaju Valaču u narednom periodu, kao i da bi to bile katastrofalne i užasne vesti za celokupan naš narod, ali takođe, dodaje da nije siguran da bi to bile i dobre vesti za njih.

- Neko ko želi takve stvari da čini, mora dobro da razmisli. U svakom slučaju, nisam srećan zbog takve situacije, mi nemamo kud - rekao je Vučić.

Kako kaže, zato je važan Briselski sporazum, i dodaje da, ako misle da njima to odgovara, kaže, plaši se da su se prevarili.

- Kod nas su dolazili njihovi ministri i nije bio nikakav problem. Da su me pitali rekao bih da ne vidim problem da učestvuju na takmičenju, ne mogu da ulazim u svaki detalj uvek, ali hvala Nemačkom amabasadoru što nas je upozorio, zato ćemo insistirati na inicijativi Otvoreni Balkan - rekao je Vučić.

foto: TV Pink Printscreen

Nije sporno da će nečije tuđe službe da pokušavaju da pronađu uvek neke ljude koji bi mogli da unesu nešto više zapaljive atmosfere na skupove, jer mi ne odgovara stanje u Srbiji, ali ne mislim da su Albanci to organizovali. To su organizovali, nažalost, neodgovorni Srbi. To su potpuno isti ljudi koji su organizvali skup u julu. Dolazili su ispred kuće doktora Tiodorovića, to je toliko skandalozno, da nemam reči - rekao je Vučić, i dodaje:

- Vi ste došli ispred kuće Kona i Tiodorovića i vičete Konu da je Mengele! Što je Mengele? Zato što se bez dinara trudi da sačuva živote i to uglavnom neodgovornih ljudi koji trpaju neku mast u nos i beli luk u uši.

- Ovo je zemlja odgovornih ljudi! Nećete da tučete nikoga! Moja puna podrška lekarima koji se bore za živote ljudi, pa će sutra da dođu kod tih istih lekara. Ja sam od barem 10 svojih prijatelja čuo: "Izvini, što smo te napadali prošle godine" - izjavio je predsednik.

- Sada je treći dan kako minimalno padaju brojevi, ali ono što mi imamo, vidimo minimalni pad, ali nije dovoljno da kažem da je reč o trendu - izjavio je Vučić u nastavku.

02:06 ZAVRŠEN SASTANAK SNS I SPS: Formira se stalna radna grupa, ovo će biti njeni glavni zadaci

Vučić je rekao u nastavku i kako njegovi politički protivnici imaju ogromnu prednost, pre svega zbog novca kojim se razbacuju, kao i zbog toga što u svojim rukama imaju tajkunske medije koji non-stop vode kampanju protiv Vlade Srbije, SNS-a i njega.

- Ja prvo mislim da naši politički protivnici imaju ogromnu prednost, imaju toliko novca da mogu da se razbacuju, imaju toliko tajkunskih medija koji ništa drugo ne rade osim što 24/7 vode kampanju i protiv Vlade i protvi mene i protiv naše stranke. Ja mislim da oni nemaju strah, i ne bi trebalo da imaju strah od pobede, jer gotovo izvesno pobeđuju. Naše je da se borimo - dodao je Vučić.

- Ono što obećavamo to je ozbiljna, ozbiljna, ozbiljna borba, kao što verujem da je za građane Srbije važno da imaju budućnost, a ne da se vraćaju u prošlost - rekao je predsednik Srbije.

Vučić je zatim u nastavku izjavio i kako je Ivica Dačić rekao da je za SPS jedino prihvatljivo da kandidat SNS-a bude upravo on, a zatim je predsednik Srbije podsetio da je i Aleksandar Vulin nešto ranije imao sličnu izjavu.

- Nismo dogovorili sve. Dačić je reako da je za SPS, ako bi imali zajedničkog kandidata, kandidat SNS-a budem ja. Vulin je rekao nešto ranije da neće da podrži kandidata, ako to ne budem ja. Moramo da vidimo kako ćemo da napravimo liste da bi se suprotstavili tajkunima. Razgovarali smo, pre svega, o onome što treba da se uradi za Srbiju i da ne uradim protiv Srbije, kao što su sve neki u prošlosti činili - rekao je Vučić.

Kurir.rs

