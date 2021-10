VUČIĆ OBJASNIO ZAŠTO NOSI ROLKE: Siniša Mali mora da vodi računa šta će da mi kupi za sledeći rođendan!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je večeras o tom ekako je postao meta i zbog toga što je počeo prethodnih nedelja češće da nosi rolke. Kako je rekao, u nekoliko medija, glavna tema je bila zašto nosi rolke i kako je to smislio da bi ublažio strog izgled i kako je to izborni trik.

- Ti ljudi nisu normalni! Ja nemam šta da vam kažem. Kupio mi Siniša za rođendan rolke, nikada ih u životu nisam obukao, Siniša Mali mi kaže jedanput: "Kupio sam ti nešto, nisi nikada obukao"; daj nemoj da me smaraš s oblačenjima. I tako me je smarao tri-četiri puta, kažem: "Jesi video, obukao sam rolku", i kaže: "E, super ti je rolka".

Tako je to izgledalo. Tako da Siniša mora da vodi računa šta će da mi kupi za sledeći rođendan. Miloše (Vučević) što nosiš rolku večeras, što me imitiraš? To vam govori o nečemu drugom, pokojni Tijanić je govorio: "Savako se kreće u granicama sopstvene pokvarenosti", a oni se kreću u granicama - rekao je Vučić.

Kurir.rs

00:25 IMAĆEMO VEĆE PLATE I PENZIJE: Lepa najava predsednika Srbije