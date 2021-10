KARADŽIĆ TRAŽIO POPA DA SE ISPOVEDI: Bivšem predsedniku Republike Srpske krše sva prava u zatvoru! PRESKUPO TELEFONIRANJE PORODICI

Odluke Haškog tribunala o tome gde će srpski osuđenici služiti svoje kazne govori mnogo o tome da cilj ovog suda nije samo nepravedno osuditi Srbe, već je potrebno i maksimalno im otežati svaki dan iza rešetaka.

Informacija da će Radovan Karadžić doživotnu robiju služiti u Engleskoj, koja je poznata po ozloglašenim zatvorima i najgorim uslovima za osuđenike, odjeknula je pre nekoliko meseci.

Kako tvrde dobro obavešteni izvori, Karadžiću su onemogućena osnovna prava, a posebno ga pogađa što nema priliku da se susretne sa sveštenikom i ispovedi s obzirom na to da je veliki vernik, piše "Alo".

Kako se saznaje, Karadžić je u nekoliko navrata pisao molbu upravi zatvora da mu se omogući da ga obiđe sveštenik, međutim, iako je ispovedanje vere jedno od osnovnih prava koje bi zakonom moralo da mu bude omogućeno, nije tako.

01:04 KARADŽIĆ JE U HAGU DELOVAO OTMENO I DOSTOJANSTVENO: Veselin Šljivančanin o susretu sa Radovanom na sudu

Ovakva saznanja potvrdio je i njegov advokat Goran Petronijević.

- Radovan je vernik, želi da se ispovedi, on na to nema prava. Nekome je palo na pamet da ne samo da treba da bude u zatvoru, nego da to bude što teže. On nema nikakve mogućnosti koje bi trebalo da ima kao pritvorenik: to je pravo na jezik, na javna glasila, novine, televiziju, pravo na ispovedanje vere. Njemu još niko nije bio u poseti zbog kovida. To su strašne stvari. Pitanje je da li će njegovoj porodici dati uopšte vizu da ga tamo posete. Situacija nije dobra. On bi trebalo, po pravilima koja su usvojile Ujedinjene nacije, pa i Evropska unija, da izdržava kaznu što je bliže moguće njegovom ranijem prebivalištu. A oni se na to ne obaziru, već su ga poslali tamo gde su ga poslali. Uslovi koje ima su daleko ispod svakog standarda - ispričao je Petronijević.

Kako kaže, pravilo je da on mora da ima uslove koji su istog ili višeg standarda u odnosu na one koje je imao u Haškom tribunalu.

- A on se nalazi u daleko gorim uslovima. To je stari zatvor, izolovan na ostrvu. Uslove kakve bi on trebalo da ima imaju samo Norveška, Finska i Danska. Engleska svakako ne jer su njihovi uslovi strašno rigidni - rekao je Petronijević.

Kako objašnjava, najgore je što je Karadžiću onemogućeno da radi.

foto: Kurir

- On se sam brani, a mi smo mu savetnici. On bi trebalo da sprema reviziju, a njemu nisu dostavljena dokumenta sa suđenja, računar. Kako da se sprema onda? Nikako. Naš narod ima jednu izreku: kamenje smrznuto, a paščad puštena - zaključuje Petronijević.

Deru ga za telefon

Petronijević navodi da Karadžić ima pravo da telefonira samo porodici ili njemu kao advokatu, ali da to čini retko jer je veoma skupo.

- On nije čovek koji se žali. On se žali na nepravednu presudu, ali na druge stvari on neće kukati. Uvek kaže da je sve dobro. Ali iz svih ovih okolnosti, svi vidimo da to nije dobro. On je sam u ćeliji, a sa drugim zatvorenicima ima ograničen kontakt. On uglavnom ima kontakt sa nekim zatvorenicima koji imaju neke poteškoće, koji su, na primer, u kolicima jer mu oni ne bi mogli nauditi. Ta izolacija jako teško pada. On je u zatvoru u okviru zatvora.

(Kurir.rs/Alo)